Debate sin estigmatización

Abril 03, 2022 - 06:55 a. m.

2022-04-03

Por:

Editorial .

Como en todas las democracias, el debate electoral va creciendo en intensidad en la medida en que se acerca el momento en el cual los ciudadanos ejercen su derecho a escoger sus gobernantes. Es el momento en el cual las propuestas y los atributos de los candidatos deben ser las protagonistas de la campaña, por encima de las intenciones de desviar la atención hacia factores que no aportan a la construcción de una sociedad tolerante.



Colombia lleva más de un año sumergida en uno de los más prolongados procesos para elegir a quien desempeñará la Presidencia de la República a partir del próximo siete de agosto. En ese proceso, desgastante por lo extenso y prolijo, los aspirantes han tenido la oportunidad de hacerse conocer y expresar sus propuestas, utilizando el contacto personal con los electores, las redes sociales y los medios de comunicación.



Todo eso debe aceptarse y apoyarse en la medida en que sea útil para ayudar a los ciudadanos a formarse una idea sobre quiénes son los aspirantes, cuáles son sus propuestas y cuáles sus ideologías. Sin embargo, ese espacio empieza a perder su sentido y su importancia cuando es utilizado para estigmatizar como nazis a los medios de comunicación y a los autores de comentarios por el solo hecho de expresar críticas a quienes aspiran a ser elegidos.



Tampoco puede ser aceptable que la campaña sea usada para descalificar a los participantes por motivos raciales, religiosos, de género e incluso ideológicos. Son recursos que, si bien son de común utilización, desbordan los límites de la democracia que convoca a la participación ciudadana para convertirse en instrumentos que pretenden ganar adeptos recurriendo a la división, la estigmatización y la ruptura social.



Es innegable que nuestro país ha logrado progresos basados en la libertad y la democracia. Pero también es cierto que Colombia tiene muchos problemas por resolver, en los cuales el Estado cumple papel fundamental. Por ello, el proceso electoral es ante todo la posibilidad y el deber de ofrecer a los colombianos la información que los electores requieren para formar su juicio y las propuestas de los candidatos para resolver los problemas y para construir un mejor país.



En ese propósito, deben brindarse todas las garantías y los espacios que sean necesarios para que la sociedad conozca a sus candidatos y sus planteamientos. Lo que no puede ser aceptable es que la campaña sea utilizada para la descalificación y la estigmatización que divide e incita a la violencia, o para sembrar el odio y la discriminación de cualquier tipo, aprovechando el interés de los ciudadanos por conocer las propuestas de quienes aspiran a gobernar a Colombia.



Debe recordarse que un proceso electoral es la oportunidad para divulgar ideas que permitan construir un futuro mejor para la sociedad a la cual pertenecemos. Y en ese propósito no parece aceptable que la democracia, el espacio que se ofrece a las campañas y el interés de los ciudadanos por conocer a los candidatos y sus intenciones, se conviertan en herramienta para sembrar el odio y la división entre los colombianos.