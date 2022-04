De riesgos y prevenciones

Abril 29, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-29

Por:

Editorial .

Pensar en los riesgos que conllevan los desastres naturales y las acciones que se requieren para mitigar sus impactos no parece reclamar el interés de quienes pueden ser damnificados. Frente a un futuro que se insinúa con más eventos catastróficos, la prevención no se debe entender como un gasto sino como una necesidad para salvar vidas y preservar bienes.



Según el Informe de Evaluación Global 2022 sobre Reducción del Riego de Desastres que dio a conocer la ONU, en los últimos 20 años se presentaron entre 350 y 500 catástrofes anuales de mediana y gran escala. Y se calcula que en las próximas décadas aumentarán en la medida en que el cambio climático y los problemas ambientales del planeta se intensifiquen. Por ello el llamado a que la sociedad y los gobiernos replanteen la forma en que ven estos eventos y tomen las decisiones políticas y financieras que corresponden.



Si bien es poca la atención que se le presta a informes como el presentado por la ONU, hay que reconocer que la humanidad estará cada vez más expuesta. El problema es que las sociedades y quienes las gobiernan no parecen tener claro los riesgos a los que están expuestos, y piensan que tomar medidas preventivas solo implica gastar recursos adicionales, que en muchos casos no se tienen. El asunto es entonces de mentalidad, y de considerar que cuando los hechos se produzcan será más oneroso atender las emergencias, recuperar los daños y ayudar a las víctimas.



Así sucede en el mundo y también en Colombia, donde en temporadas invernales como la actual se hacen visibles las carencias que existen para anticiparse y atender las tragedias causadas por la naturaleza. Parece un sinsentido cuando la nación cuenta con 13 normas, decretos, leyes y directivas presidenciales, expedidas desde 1984 hasta la fecha, que establecen y regulan un Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, que es descentralizado y dejó en cabeza de departamentos y municipios su aplicación y la gestión de recursos que se requieran.



Como se ve cuando las lluvias arrecian, aparecen fenómenos como el de La Niña o sucede cualquier evento natural, el país no está preparado para enfrentarlos. Las entidades de atención de emergencias que deberían estar debidamente dotadas para el efecto no tienen cómo y no se educa a la población sobre el papel que debe cumplir para prevenir riesgos y ayudar a buscar soluciones, ni se enseña que aun cuando esos fenómenos son inevitables, se pueden prevenir muchas de sus consecuencias.



Aunque se entienden las dificultades de los municipios para generar los recursos para la atención y prevención de riesgos, también es cierto que esa gestión no admite ser aplazada. Hay que conseguir el dinero para que los cuerpos de bomberos funcionen y tengan los equipos que requieren, se tienen que impedir los asentamientos en zonas vulnerables, se necesita una tarea persistente de educación alrededor de lo que significan esos eventos y que se involucre a las comunidades en las medidas que se deben adoptar.



Así a la ONU no se le preste mayor atención, cada vez estamos más expuestos a desastres naturales y la población no tiene conocimiento de cómo atender lo que es producto de circunstancias externas. Para evitar peores tragedias se debe cambiar la actitud frente a esos riesgos.