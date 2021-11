De cumbre en cumbre

Octubre 31, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-31

Por:

Editorial .

Como una alternativa cada vez más notoria a la poca efectividad de la Organización de Naciones Unidas, las cumbres entre los países más poderosos parecen ser el rumbo que tomarán las relaciones internacionales para enfrentar los desafíos que tienen el mundo y la especie humana. Es lo que está sucediendo durante estos días en Roma.



La de Roma es la primera cumbre después de la pandemia, entre los países que generan el 80% del Producto Interno Bruto del Planeta, poseedores de casi todo el poder militar y las grandes potencias bélicas. Es el G-20, en el cual se deberían lograr los acuerdos para despejar las inquietudes de un mundo cada vez más interdependiente y marcado por las enormes distancias entre los países desarrollados y los demás.



En ese orden de ideas, los gobernantes de las naciones que la integran se sentaron en Roma a hablar de lo que preocupa a la comunidad internacional: el calentamiento global, la necesidad de controlar las emisiones de gases para impedir que la temperatura suba más de 1,5 grados centígrados; los efectos de la pandemia que ha dejado cinco millones de muertos, así como la colaboración para llevar las vacunas a las naciones de escasos recursos y desarrollo; y la necesidad de apoyar el rescate de los países más pobres para evitar un colapso en la economía mundial.



El anfitrión de la cita, Mario Draghi, primer ministro de Italia, advirtió en la inauguración que “la guerra contra el cambio climático es el desafío que definirá esta era”. Sin detenerse en detalles, debe decirse sin embargo que los contenidos de la declaración final son apenas propuestas y aspiraciones que no comprometen a los firmantes en la reducción de la generación de energía a partir del carbón o el impulso a las energías alternativas y los límites que se requieren para detener el consumo de combustibles fósiles.



De otra parte, también se hizo un anuncio de buena voluntad para llevar las vacunas al 75% de la población mundial, algo que debió hacerse hace más de seis meses y no fue posible, debido en gran parte a la especulación que surgió ante el acaparamiento que se produjo de la mano de las economías más poderosas. No obstante, deben destacarse compromisos serios como el de Canadá, que enviará doscientos millones de vacunas a los países pobres a través del mecanismo Covax.



Por supuesto también se produjeron las reuniones bilaterales para resolver diferencias entre los miembros del selecto club. Y se habló también de concretar el impuesto del 15% a las multinacionales para evitar la evasión o de entregar apoyos para Afganistán por mil millones de dólares para contener la crisis humanitaria que allí se está produciendo. Así mismo, de ofrecer recursos para rescatar a los países más pobres, financiando su transición energética con 100.000 millones de dólares anuales para el año próximo.



Ahora sigue la cumbre climática en Glasgow. De allí saldrá otra declaración y más compromisos que ojalá se cumplan para evitar que el mundo siga avanzando hacia un colapso causado por la irresponsabilidad y las enormes diferencias que existen entre el mundo desarrollado y el resto del planeta.