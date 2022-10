Cumpliendo ciclos

Octubre 24, 2022 - 11:45 p. m.

2022-10-24

Por:

Miky Calero

Finalmente, todo en la vida es cíclico, redondo es el sistema solar, el sol, los planetas y nuestras vidas también, nacemos y después de un ciclo de vida, morimos. La verdad, lo lineal y recto tienden a quebrarse por su rigidez.



Lo que nos sucede dentro de la vida llámense relaciones, trabajo, sueños, etc., también tienen su principio y su fin, “nada es eterno en esta vida”, cantaba Antonio Aguilar. Y eso sí que nos cuesta trabajo entender. Nos apegamos y no queremos soltar a pesar de que los ciclos se terminan.

Por eso me gusta muchísimo la palabra reinventarse, siempre estoy pensando en nuevos proyectos para continuar vivo, con sueños, tratando de mejorarme a mí y a mi entorno.



Hace un par de años con unos buenos amigos comenzamos un proyecto para la soberanía alimentaria de nuestra ciudad, que llamamos ‘Sembrando Cali’. Después de la pandemia y el estallido social nos aliamos con ‘Compromiso Valle’ y esa alianza la llamamos ‘Sembrando Compromiso’. La finalidad del proyecto era y es, trabajar con las comunidades especialmente las del estallido social en apoyo a huertas urbanas. Ahora un año después puedo decir con orgullo que hay unas ‘Huertas Madre’ regadas por las distintas comunas de Cali incentivando a la seguridad alimentaria y fortaleciendo proyectos sociales.



Mi ciclo en ese proyecto por ahora finalizó, sé que esta gran iniciativa va a continuar y sé que es un proyecto de largo alcance que debe perdurar. Por ahora siento un llamado a apoyar ese mismo tipo de iniciativas, pero desde el trabajo con niños e instituciones educativas. Creo que el cambio tiene que empezar a gestarse desde allí, los niños son los que de verdad pueden mejorar con consciencia el comportamiento humano para que un verdadero cambio sea posible.



Hay un proyecto que se llama ‘Manos de Vida’ de la fundación ‘Haga que pase’ que ya viene desarrollando un trabajo a través de la música y el teatro con la juventud más vulnerable. Trabajan en concientizar acerca de la importancia del agro y la comida y especialmente todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad ambiental y lo orgánico.



Me apasiona trabajar con niños y contagiarme de su entusiasmo, me gusta su inocencia y sus ganas de descubrir cosas nuevas, me motivan a seguir soñando.



Entonces no le tengamos miedo a los cambios, siempre hay algo nuevo que todavía no conocemos y que nos puede traer muchas sorpresas. Si todos nos comprometemos a generar nuevos proyectos que estén encaminados a un cambio positivo seguramente contribuiremos con un mejor futuro y a dejar un planeta más limpio y consciente para los que vienen.



Posdata. Con un equipo de jóvenes emprendedores vienen proyectos en comunicación social y ambiental, vamos a ir desnudando verdades.