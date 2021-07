Cuidado con la pandemia

Julio 12, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-12

Por:

Editorial .

Con la pandemia en uno de sus peores momentos, se vuelven a escuchar llamados para realizar manifestaciones el próximo 20 de julio. Con ello se demuestra que no se ha entendido la necesidad de proteger la salud de los colombianos por encima de las ambiciones políticas de quienes tratan de convertir en permanente un paro rechazado por la inmensa mayoría de nuestra Nación.



Desde el 28 de abril hasta entrado junio, el país fue escenario de protestas, muchas de las cuales terminaron en violencia y destrucción promovidas por aquellos que pretenden acabar con la democracia y las libertades. Y los llamados a la participación masiva a través de actos multitudinarios se convirtieron en un fuerte incentivo para desconocer las medidas de seguridad y los protocolos que se requerían para evitar el recrudecimiento de contagio que desde los sectores científicos y médicos se presagiaba.



El resultado se vio a mediados de junio con la llegada de récords en materia de contagios y muertes que se rompían a diario, lo cual llevó a la saturación del sistema de salud y puso a nuestro país en los primeros lugares de las estadísticas sobre víctimas del coronavirus en el mundo.

Tal hecho fue particularmente notorio en Cali y en el Valle, donde los desórdenes, los bloqueos que causaron aglomeraciones permanentes se prolongaron, siendo destacados los eventos, tomas y conciertos que ignoraron las instrucciones y los mandatos del gobierno municipal.



Esa especie de anarquía pasó su cuenta de cobro a través de los daños causados en todas partes, en la parálisis que derivó en el regreso a cifras de desempleo que parecían superadas y en la incertidumbre que se volvió a generar en una sociedad que estaba recuperando su actividad y su confianza. Pero lo más grave, no nos cansaremos de repetirlo, fue el retorno de cifras terribles sobre las víctimas que dejaba la pandemia mezclada con la irresponsabilidad de quienes promovieron esas aglomeraciones, y muy a pesar del rechazo de la ciudadanía.



Ahora, las autoridades avisan sobre los efectos que tendrá una nueva protesta el próximo 20 de julio y la posibilidad de nuevos disturbios antes de esa fecha. Frente a esa advertencia, los organismos de seguridad anunciaron medidas especiales para evitar que el vandalismo y la violencia vuelvan a amenazar la tranquilidad de los colombianos. Son disposiciones más que justificadas ante el daño que causaron los bloqueos y desmanes que dejaron un saldo luctuoso para muchas familias, además de ocasionar desempleo y la consecuente crisis en sus ingresos.



Pero lo más preocupante vuelve a ser el riesgo de impulsar las estadísticas del Covid-19. Más aún cuando se anuncia la inevitable llegada de cepas con mayor letalidad y capacidad de reproducción. Si bien se ha incrementado de manera importante el programa de vacunación que ya llega a casi el 30% de la población, eso no es suficiente para afirmar que la pandemia está controlada. Por ello, es necesario recordarles a los promotores del paro y a los instigadores del desorden la responsabilidad que tienen sobre la vida de quienes resulten contagiados en sus convocatorias.

​