Cuestión de prioridades

Febrero 15, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-15

Por:

Editorial .

Mientras Novak Djokovic, figura del tenis en el mundo anuncia su decisión de no vacunarse contra el Covid-19 así no pueda participar en próximas competencias, 1430 trabajadores de la ciudad de Nueva York son despedidos por la misma razón.



Son dos caras de un mismo problema: la inmunización para combatir el virus que mantiene en jaque al mundo desde hace dos años, y quienes pretenden que su derecho a escoger se imponga sobre el deber de defender a la sociedad. El asunto no es de coerción de las libertades individuales, como lo argumentan quienes se oponen a la vacunación, si no de la protección que requiere la humanidad.



Djokovic desencadenó la polémica cuando desconociendo las restricciones del gobierno de Australia pretendió ingresar al país para participar en el abierto de tenis. Ahora anuncia que no se vacunará y la consecuencia inmediata no es que no lo dejarán jugar en las próximas competencias, sino que Francia e Inglaterra, donde se realizan el Roland Garros y el Abierto de Wimbledon, no lo permitirán entrar porque significa un riesgo para la salud pública de sus naciones.



La otra reacción se está viendo en Nueva York. Desde el año pasado el hoy suspendido alcalde Bill de Blasio les fijó a los empleados de la ciudad un tiempo perentorio para que se vacunaran contra el Covid-19 y anunció que quienes no se acogieran a la decisión serían despedidos. La medida fue ratificada por su remplazo Erick Adams, y está semana fueron cesadas de sus trabajos 1430 personas.



El argumento fue válido: no se puede permitir que maestros en contacto con niños, o trabajadores que debían atender personas mayores, con preexistencias de salud y público en general, se convirtieran en agentes de transmisión del coronavirus. La medida se extendió a departamentos como el de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que están entre las dependencias con menor índice de vacunación.



El fondo del asunto como lo quieren plantear Djokovic y quienes se niegan a inmunizarse, es el derecho a elegir si se vacunan o no, ya sea por razones religiosas o políticas, o por el temor a que les inoculen agentes extraños en el cuerpo. Pero frente a ello el deber del Estado es proteger a la sociedad, porque hoy los transmisores del Covid-19 son los seres humanos y no se puede correr el riesgo de tener infectados que sigan propagando el virus.



A la vacunación hay que darle la dimensión que tiene. No es como si con la aplicación se estuviera poniendo en riesgo la salud y la vida y recibirlas apenas causa un pequeño malestar frente a la protección que se consigue y la posibilidad de neutralizar una amenaza que deja cerca de seis millones de muertos en dos años.



La decisión debe ser vacunarse, porque así algunos países alcancen cifras altas como sucede en Colombia donde ya el 70% de la población está al menos con la primera dosis aplicada, el virus sigue dando vueltas y el peligro de contagio es aún muy alto. En momentos como el actual es cuando el ser humano debe ser solidario, no es cuestión de limitar ningún tipo de libertad sino de priorizar el bienestar común y la salud pública.