Crece el desafío

Febrero 24, 2021

De nuevo, el intento por crear un conflicto basado en el supuesto despojo de tierras en el norte del departamento del Cauca vuelve a aparecer como instrumento para generar un conflicto con las comunidades indígenas de la región. La pregunta es cuánto más demorará el Estado para hacer presencia, hacer respetar el derecho de los legítimos propietarios y evitar que el desconocimiento de la ley termine en una conflagración de peores consecuencias.



El pasado lunes, ocho gremios que agrupan los sectores agrícolas, industriales y empresariales tanto del departamento del Cauca como del Valle se dirigieron al Presidente de la República para pedir, una vez más dentro de los últimos años, que se proteja la región nortecaucana de la provocación que allí tiene lugar contra la ley colombiana y que aún no tiene respuesta, salvo la presencia de la Fuerza Pública. Fue la reacción civilizada contra la andanada de incendios, de ataques contra la infraestructura construida por particulares y de violencia e intimidación contra quienes se opongan a esos desafueros, en los municipios de Guachené, Corinto y Caloto.



Ataques como esos no se producen como respuesta a algún abuso cometido por propietarios, agricultores, industriales y las personas que trabajan en la industria de la caña de azúcar. Por el contrario, son el desafío ya permanente de quienes dicen representar los intereses de las comunidades indígenas y las usan para desafiar la legalidad con el argumento de estar recuperando lo que les pertenece, pisotean el derecho a la propiedad, amenazan a las demás comunidades y crean un germen de un conflicto racial o de clases.



A los líderes de esos hechos no les afecta que sus acciones sean ilegales e ilegítimas y estén por fuera de las consideraciones de la Constitución Nacional a favor de las comunidades indígenas. Para esos promotores del desconocimiento les basta con alimentar un conflicto que aprovecha las dudas del Estado, sigue creciendo bajo el falso argumento de la injusticia e involucra el secuestro de miembros de la Fuerza Pública y la persecución a los propietarios y trabajadores de la región.



Esa práctica es constante y las autoridades conocen con suficiencia los autores y promotores, tienen las denuncias y las pruebas. Pero algo sucede dentro del Estado que le impide cumplir su papel como garante de los derechos y defensor de la convivencia pacífica como árbitro supremo de la sociedad. Algo imposibilita que se judicialicen esas conductas criminales y se imponga el orden, como ocurre en cualquier país democrático y respetuoso de los derechos adquiridos con justo título por los ciudadanos.



La pregunta es qué se espera para aplicar la justicia que investiga de manera eficaz, exonera a quienes la acatan y sanciona de manera ejemplar a quienes, como está ocurriendo en el norte del Cauca, desconocen el orden jurídico y los derechos ajenos. Esa es la gran preocupación, que lleva más de una década causando una zozobra que crece ante la inquietante respuesta que el Estado la ha venido dando a lo que debe calificarse como el quebrantamiento flagrante de la ley y el desafío a las autoridades legítimas.