Conciencia ciudadana

Noviembre 05, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-05 Por: Editorial .

Fiestas como la que reunió a 800 personas el pasado fin de semana o los desmanes de quienes visitan la colina de San Antonio y generan quejas constantes de los vecinos del barrio, muestran un desorden en Cali al que se le debe poner cuidado. La ciudad está pasando por momentos muy difíciles, que requieren de la colaboración de los caleños y de la coherencia de su Administración Municipal.



Si algo ha quedado en evidencia durante los últimos ocho meses es la descomposición de la cultura ciudadana en la capital del Valle. En medio de una pandemia que está lejos de superarse, que cada día se cobra decenas de vidas en la ciudad y que debería exhortar al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y las normas de convivencia, la respuesta de buena parte de la población ha sido la anarquía.



Nadie comprende cómo en esta situación en la que los caleños están llamados a cuidarse y a proteger a los suyos, se presentan rumbas de 800 personas, muchas de ellas sin protección o reuniones masivas donde la mayoría de los asistentes son menores de edad. ¿Acaso tiene justificación que una emisora organice un evento en el Parque de las Banderas al que acuden 300 personas sin hacer caso de los protocolos sanitarios? Razón tienen los habitantes de San Antonio al pedirle al Municipio que intervenga en su barrio donde a los visitantes poco les importa perturbar la tranquilidad o exponer a los demás.



Nada de ello se resuelve imponiendo comparendos que no se pagan o normas que no se cumplen, como bien lo demuestran las 76.000 multas que se han puesto este año en la ciudad, que nadie ha cancelado y que se convirtieron en una burla a la ley. Tampoco se puede pretender achacarle la responsabilidad a la Policía Metropolitana, que se esfuerza en cumplir su tarea y ofrecer seguridad y no da abasto para atender tanto desorden.



La mayor contradicción es que mientras eso sucede a la luz pública, no hay manera efectiva de sancionar el desorden e impedir que por esos hechos se exponga a los caleños a un mayor contagio del virus, y el Municipio siga alentando la rumba o estimulando que la gente salga a hacer vida social en lugares como el Bulevar del Río Cali. O que en medio de una situación tan grave se obsesiona en hacer una Feria de Cali virtual en la que se gastarán $11.000 millones y un alumbrado navideño que les costará a los caleños $10.334 millones y que con seguridad se convertirán en otro motivo para animar las fiestas en las calles o para hacer reuniones multitudinarias en los barrios.



Este no es el momento de pensar en ferias o iluminaciones sino en dedicar esos recursos a crear esa conciencia ciudadana que tanta falta hace en la capital vallecaucana. Hay unos principios que se deben hacer respetar, una población a la que hay que saber cuidar y una sociedad que necesita aprender a convivir en momentos de crisis como el actual.



Porque no habrá policía que alcance si la gente no se protege, ni multas suficientes para sancionar a quienes pongan en riesgo la salud pública si el municipio no escucha a quienes piden que se le dé prioridad a crear conciencia antes que a hacer fiestas con los dineros públicos.