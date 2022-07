Claridades necesarias

A medida que se acerca el relevo en la dirección del Estado aumenta la ansiedad y la preocupación de muchos sectores sobre lo que será el futuro de la Nación. Por ello se necesitan con urgencia las señales que devuelvan la tranquilidad a las actividades sociales, políticas y económicas, y empiecen a fijar un derrotero que le diga al país a qué atenerse.



El resultado de las elecciones fue claro e inobjetable. Mientras el Congreso experimentó un cambio sensible en el cual las fuerzas de los partidos de izquierda lograron un avance notorio, para la presidencia de la República fue elegido Gustavo Petro, el líder del Pacto Histórico. Y como consecuencia de esos resultados, casi todos los partidos y grupos políticos han anunciado su adhesión al acuerdo nacional que planteó el mandatario electo.



Esos movimientos son consecuencias normales en una democracia, en la medida en que representan el reacomodo de las fuerzas políticas. Pero fuera de ese aspecto está la reacción de la sociedad y de sus sectores productivos. Los indicadores económicos, en especial el valor de la moneda nacional está indicando que hay una inquietud creciente y que la devaluación acelerada no se debe solo a las variaciones y turbulencias que experimentan los mercados internacionales.



También hay grandes inquietudes y especulaciones sobre lo que puede acontecer con la política petrolera, Ecopetrol y el futuro de esa industria, una de las bases de los ingresos del Estado colombiano. De otra parte, se agitan debates sobre cambios en materia de salud, de impuestos y, en general, de lo que puede ocurrir con sectores de gran calado como la política agraria, los cambios en las directrices sobre el medio ambiente que a su vez pueden afectar de manera profunda los sectores productivos.



Se supone que los anuncios sobre el nuevo gabinete ministerial deben calmar la agitación sobre lo que serán los próximos cuatro años. En especial, la designación del doctor José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda parece dirigido a dar tranquilidad sobre lo que puede ocurrir con el manejo de las finanzas públicas, las decisiones que se tomarán en materia impositiva y, ante todo, el respeto a la actividad privada y a la libre empresa como motores del desarrollo y del progreso de nuestra nación.



Pero sin duda existe una inquietud que crece en la medida en que se conocen declaraciones de algunos de los designados como futuros ministros. Y en el aspecto político, no está del todo claro hasta dónde llegará el compromiso de quienes han mostrado su intención de acompañar las propuestas del nuevo gobierno, para que los colombianos sepan cómo se desarrollará el juego de pesos y contrapesos que caracteriza la democracia y hace posible la vigilancia del Estado.



Todas esas y muchas más, son las inquietudes crecientes que afectan la actividad nacional, sabiendo además que se acercan momentos difíciles para la economía de todos los colombianos. Por ello hay que reclamar que se haga una claridad aún mayor a lo que serán las directrices sobre las cuales se desarrollará la actividad nacional en los próximos cuatro años.