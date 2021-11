Claridades necesarias

Noviembre 21, 2021 - 06:55 a. m.

Por:

Editorial

Al alcalde de Cali le preocupa que este diario haya realizado un amplio informe sobre las vigencias futuras que por $270.000 millones le aprobó el Concejo Municipal en días pasados. Y en lugar de explicarle a la ciudadanía cómo serán utilizadas esas facultades y cuál será el control que se ejercerá para garantizar el uso correcto y adecuado de la cuantiosa suma, sus declaraciones se dirigen a censurar lo que es el ejercicio de una función esencial al periodismo independiente.



Las vigencias futuras son una operación de gasto que permite adquirir obligaciones de pago en forma anticipada, mediante la autorización del concejo al alcalde para celebrar un compromiso que afecta presupuestos de años posteriores. Es, ni más ni menos, una facultad para disponer de los recursos futuros, que ahora se une con la posibilidad de ‘agilizar’ su utilización a través de contratos interadministrativos, utilizando las excepciones autorizadas por el cuestionado artículo incluido en la ley de presupuesto.



Hasta ahí, no hay lugar a interpretaciones distintas a la facultad para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno, más en épocas electorales en las cuales las limitaciones de la ley de garantía pueden significar parálisis inconvenientes y perjudiciales en servicios esenciales como la salud, la educación o muchos otros que se requieren para la atención oportuna de las necesidades de una ciudad. Pero sí despierta inquietudes cuando se usan para meterle acelerador a estudios o actividades que pudieron ser ejecutados en el pasado si la administración local hubiera actuado con diligencia, o cuando se combina con los cuestionados convenios administrativos, lo cual significa no aplicar el régimen de contratación que rige la administración pública.



Y la preocupación crece cuando se recuerdan actuaciones polémicas y cuestionables como la Feria Virtual, el alumbrado público, la adecuación del estadio Pascual Guerrero o el mantenimiento de las cámaras de seguridad a través de la Imprenta Departamental. Son hechos que desataron muchas dudas y denuncias, sin que hasta ahora existan pronunciamientos sobre esas actuaciones.



No es entonces que se niegue la posibilidad de utilizar las vigencias futuras para la buena marcha del gobierno local. Se trata de preguntar por qué el Concejo le entrega al alcalde Ospina atribuciones para contratar y pagar estudios que debieron ser realizados en los dos años que lleva su administración o que han sido cuestionados por la Procuraduría General de la Nación.



Lo que se pide de parte de la ciudadanía y de muchos de los entrevistados en los informes publicados por El País, es que haya claridad. Que se les informe a los caleños cómo se usarán sus impuestos y cómo se realizará el control a los mismos; que se les explique por qué el afán de utilizar los contratos interadministrativos.



Y que se les diga quién va a controlar su buen manejo para evitar que los $270.000 millones se desvíen del propósito para el cual existen los impuestos municipales y los presupuestos que la administración del alcalde Ospina no ha ejecutado.