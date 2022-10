Ciudad sin Planeación

Lanzar proyectos sin sustento técnico ni consultas con la ciudadanía parece ser la estrategia de la Administración Municipal de Cali. Con ello, además de empezar a abrir espacio a inversiones gigantescas sin el necesario soporte, se logra despertar en los caleños las dudas y los rechazos que no parecen afectar a quienes deben responder por el manejo eficiente de la ciudad y sus recursos.



La propuesta de ahora se relaciona con la peatonalización de vías, sin especificar cuáles, sin definir cómo se acomodarán los flujos vehiculares y cuál será el beneficio que recibirán los peatones. Y sin explicar cómo hará el municipio para garantizar la seguridad y el buen uso de los espacios que se crearán en caso de que se concrete la medida.



Más grave aún, se habla de un programa que puede costarle a la ciudad $130.000 millones al sumar la construcción de un bulevar hacia el barrio San Antonio propuesto por el alcalde hace más de un año y que aún no tiene siquiera un estudio que lo sustente. Entre tanto, el área urbana padece la falta de inversión para recuperar sus calles, para ordenar el tránsito con la señalización y la semaforización adecuadas o para sacar al Sistema de Transporte Masivo de la crisis terminal que padece.



Ahora, el Director de Planeación Municipal anuncia un proceso acelerado para adelantar los estudios preliminares, abrir los concursos de diseño y, con seguridad, realizar los procesos para contratar las obras. Nada de consultar a los habitantes del sector, a las empresas y negocios que serán afectados por la iniciativa, y mucho menos, de fijar prioridades para el desarrollo futuro de la capital vallecaucana.



Se trata de poner a andar una propuesta que ya tiene opositores. Como sucedió con la intervención realizada en la Carrera 34 del barrio San Fernando mediante materas, al gobierno municipal parece no preocuparle las consecuencias de intervenciones que no tendrían en cuenta los efectos que producen en la comunidad o en la circulación, convirtiéndose en dolores de cabeza para los habitantes de las zonas afectadas por decisiones que tienen todas las características de ser unilaterales e inconsultas.



Valga la oportunidad para reflexionar sobre el fracaso que hasta ahora muestra la expedición del acuerdo municipal que le da vida a la transformación de Cali en Distrito Especial, autorizada por la ley hace más de tres años. Esa conversión, que corresponde a un verdadero cambio institucional y debe redundar en una mejor planeación urbana, naufraga en la incertidumbre de una administración que parece perder la brújula en la dirección de una ciudad con casi tres millones de habitantes.



Con el debido respeto, debe reconocerse que esa no puede ser la forma de planear una ciudad, tomando decisiones que no responden a sus necesidades ni están soportadas en proyectos e investigaciones serios. En lugar de motivos para la discordia que incrementan el gasto público sin lograr resultados positivos, Cali demanda de actuaciones que acaben con el caos urbano y le proporcionen el orden que requiere para su desarrollo.