Celebración amarga

Diciembre 21, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-21 Por: Editorial .

Muy buena noticia para los hinchas del América de Cali fue el triunfo de su equipo en el primer partido de la final del fútbol profesional colombiano, el pasado domingo. Sin embargo, las aglomeraciones que protagonizaron muchos de ellos en las calles de la ciudad para celebrar ese resultado aumenta las inquietudes sobre las consecuencias que tendrá ese comportamiento para la salud de los caleños por el inevitable incremento del contagio que se reflejará en las próximas semanas.



Por supuesto, en condiciones normales todo el mundo tiene derecho a celebrar por los éxitos de sus divisas. Pero la situación que se está viviendo no puede considerarse normal y, por el contrario, desconoce las más elementales precauciones para defender a cada una de las personas y a toda la sociedad de un enemigo como el Covid-19 que está vivo y su contagio crece, aumentando el número de pacientes y de decesos.



Antes del partido, el gobierno municipal tomó algunas medidas que hoy pueden calificarse como tímidas para enfrentar lo que fue una explosión de indisciplina social. La pólvora, que cada año se convierte en una causa de tragedias, fue protagonista antes, durante y después del partido, demostrando cómo muchos caleños ignoran de manera olímpica las medidas que se anuncian desde el gobierno municipal.



Y luego, la celebración llevó a formar caravanas, aglomeraciones y desmanes en los cuales fue atacada la Policía. Fue inútil un toque de queda desde las 11 de la noche o la ley seca y de nada sirven los 500 comparendos que anunciaron las autoridades municipales, los cuales no serán pagados por los infractores.



Como consecuencia, el resto de la población de Cali quedó expuesta a una celebración que no se compadece con la situación de su red hospitalaria declarada en alerta roja debido a la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos para atender una pandemia que es real y demanda seriedad para limitar la tragedia en los hogares de las víctimas, así como para limitar la expansión del contagio.



Así, a la par con la euforia de quienes celebraban el merecido triunfo del equipo rojo, Cali experimentó una exhibición de desacato a las autoridades y las normas para proteger a toda la sociedad. Un espectáculo triste que en las próximas semanas se reflejará en más demanda de servicios de salud e infortunadamente, en el aumento de personas muertas a causa del virus que adquirieron en esas celebraciones.



El próximo domingo se realizará el segundo partido en Bogotá. Es de esperar que la administración municipal haya tomado nota de lo ocurrido hace dos días, y disponga lo necesario para anticiparse al jolgorio que después deben pagar con su salud y en la mayoría de casos con su vida muchos de sus participantes, de sus familiares y allegados. Ya no caben los paños de agua tibia ni la permisividad con conductas que atentan contra millones de seres humanos.



Y que quienes están listos para celebrar recuerden que ni Cali ni el resto del mundo están en circunstancias normales, y que su deber como individuos y miembros de una sociedad es protegerse y proteger a sus familias de las fatales consecuencias del Covid-19.