¿Camino a la impunidad?

Julio 15, 2021 - 11:55 p. m.

Una semana después de ocurrido el asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití, aún no se sabe la verdad de lo ocurrido. Y entre tanto decenas de exmilitares colombianos permanecen detenidos como mercenarios que se prestaron para una conspiración de la cual no se conocen sus objetivos, fuera, claro está, el de salir del presidente a como diera lugar.



La confusión es enorme: desde la teoría que muestra a Moïse como un héroe que fue asesinado por sus contradictores políticos, hasta las que lo acusan de corrupción, de tener nexos con el narcotráfico y resistirse a dejar un cargo que ocupaba sin fundamentos democráticos. Y no faltan las especulaciones sobre una conspiración internacional que parte desde los Estados Unidos y termina en militares, policías, banqueros y dirigentes políticos empeñados en tomarse el poder en Haití para controlar sus intereses.



Más grave aún es que no se hayan aclarado aún las circunstancias en que fue cometido el brutal asesinato, qué participación tuvieron en él los miembros de los cuerpos encargados de su seguridad y cuál fue el papel desempeñado por los más de cuarenta militares retirados que fueron llevados allá. O para qué fueron contratados por empresas internacionales, supuestamente proveedoras de seguridad en un país en el cual no hay un Estado confiable y los niveles de anarquía son indescriptibles.



Como consecuencia, la confusión impera y si bien se reconoce que algunos de esos exmilitares participaron en el crimen, no está claro para qué llevaron a la inmensa mayoría, si llegaron antes o después de la muerte de Moïse y por qué los otros fueron capturados fácilmente sin que pareciera existir un plan premeditado que cubriera su retirada,

Aunque existen documentos gráficos en los cuales consta su llegada vestidos con distintivos de la oficina antinarcóticos de los Estados Unidos, no se sabe si formaban parte del complot para asesinar al presidente.



Ocho días después, todo es un misterio. Un día se apresan colombianos, luego se conocen los vínculos del jefe de seguridad del presidente de Haití, más tarde se revelan fotos de personajes haitianos reunidos en un hotel de la vecina República Dominicana y al otro día se conocen informaciones fraccionadas de las agencias de seguridad estadounidenses sobre lo sucedido.



Y la verdad no aparece. Es como si se quisiera mantener un velo que cubra lo ocurrido en Haití, el país más abandonado y más pobre de América, como si existiera el propósito de no revelar quiénes fueron los autores intelectuales e incluso materiales de un hecho que en cualquier lugar del mundo ya hubiera sido esclarecido.



Pero es Haití y al parecer, la comunidad internacional no está interesada en descubrir la trama de un magnicidio que va camino a la impunidad. Lo que sí debe ser aclarado por las autoridades colombianas es el papel que desempeñaron quienes están detenidos por esos hechos y quién hizo posible esa participación. Ese es un deber para evitar que se siga acusando a nuestra Fuerza Pública de formar militares sin valores, capaces de cometer crímenes como el asesinato de Jovenel Moïse.