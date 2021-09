Avanza la recuperación

Septiembre 19, 2021 - 06:55 a. m.

2021-09-19

Luego de muchos meses de desconcierto causado por la inesperada pandemia que golpeó al mundo, dos buenas noticias empiezan a confirmar que Colombia avanza en firme hacia la recuperación. Y aunque no es tiempo aún de cantar una victoria definitiva, si lo es para aumentar la confianza en la capacidad de nuestra Nación para generar de nuevo el progreso que requiere.



La primera noticia buena es el haber llegado a la aplicación de 37 millones de vacunas contra el Covid-19, y a los 15,8 millones de colombianos con dos dosis. Además de demostrar que sí se puede cumplir el plan de vacunación, se mantiene la dinámica necesaria para conjurar la amenaza en un plazo relativamente corto a pesar de las dificultades que se han presentado en el suministro de las vacunas

Se puede afirmar entonces que la tercera parte de los habitantes de nuestro país ya tienen la protección necesaria, además de que se ha presentado una caída importante en el número de contagios y de muertes causadas por el coronavirus. Y aunque los expertos alertan sobre la posibilidad de que se presente un nuevo pico en la epidemia, es claro que el camino está marcado, y que no se puede reducir el esfuerzo por aumentar la cobertura, la manera de responder a una amenaza que ha ocasionado grandes males a la humanidad y en concreto a nuestra sociedad.



La otra buena noticia es el haber registrado un crecimiento en julio de 2021 del 14,3% de la economía colombiana con respecto al mismo mes del año pasado, lo que significa un aumento del 9,6% en los siete meses del año comparado con el 2020, y 0,7% con respecto al 2019. Es decir, la recuperación de la economía empieza a ser una realidad tangible, así deban registrarse aún problemas en la creación de empleos o desigualdades en algunos sectores productivos.



Esas cifras, reveladas por el Departamento Nacional de Estadísticas, indican a las claras la capacidad de Colombia para vencer los duros momentos ocasionados por la pandemia, e incluso las dificultades causadas por la violencia y la parálisis que se produjo entre finales de abril y mediados de junio. Y muestra el compromiso de los colombianos con la superación de los obstáculos originados en factores que alteraron de manera grave la vida en todo el mundo.



Por supuesto, los problemas no han terminado, muchos hogares aún sienten el rigor de la crisis y quedan aún amenazas que, como la inseguridad en las ciudades y la violencia y el narcotráfico en muchas zonas del país están causando alarma en los ciudadanos. Ello reclama la acción decidida de las autoridades y la Justicia contra la delincuencia a todos los niveles, elemento fundamental para devolverle la tranquilidad a los colombianos y consolidar la confianza en nuestra capacidad para superar los desafíos que nos ha tocado enfrentar, sin tener que renunciar a la libertad que caracteriza al país.



Esas buenas noticias indican que hay elementos para creer en Colombia y en su capacidad para superar las dificultades. Y para dejar atrás el pesimismo, así como aquellos intentos por paralizar al país por la vía de la violencia y de la anarquía.