Argentina en llamas

Marzo 12, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-12 Por: Editorial .

Para que se produzca un desastre como el que vive hoy la Patagonia argentina, solo se necesita que los suelos estén secos por un verano más intenso de lo normal, se encienda una chispa y los vientos soplen muy fuerte. Son fenómenos cada vez con más frecuentes en el planeta, que llaman a la reflexión sobre sus causas y las dificultades para hacerles frente.



Hace 20 años no se presentaban en Argentina tantos focos de incendios simultáneos, imposibles de controlar y que causaran tanto daño. Los de la última semana han consumido una parte de la región patagónica de Chubut, dejan un muerto y quince desaparecidos, 200 viviendas destruidas, centenares de personas evacuadas y dos mil hectáreas de bosques arrasados.



Es una tragedia que comenzó meses atrás en el país austral debido a las altas temperaturas que no han respetado ninguna parte de su territorio nacional. Hasta la fecha van un millón doscientas mil hectáreas afectadas desde el norte hasta el sur, con provincias como Córdoba y Entre Ríos, en la región central, que suman juntas la mitad de esas pérdidas.



Son casos similares a los que se presentan en California y la costa del oeste de los Estados Unidos, cada vez con mayor frecuencia e intensidad y con consecuencias nefastas en pérdidas de vidas humanas, especies animales y ecosistemas que tardarán años en regenerarse si es que lo logran. La diferencia con Argentina es que mientras el país norteamericano cuenta con los recursos necesarios para enfrentar los incendios voraces, la nación suramericana no tiene la experiencia ni el modo de combatirlos con la celeridad y la eficacia que se requieren frente a fenómenos de tal dimensión.



La pregunta al por qué esos desastres han cobrado tanta fuerza tiene una respuesta concreta: el cambio climático y sus consecuencias, que se manifiestan en las temperaturas más altas registradas en siglos, sequías prolongadas, inviernos atípicos, calentamiento de los océanos y de ahí el paso siguiente son las catástrofes naturales.



Los incendios forestales que se producen en diferentes puntos del planeta, son parte de las consecuencias generadas por la transformación a la que se está sometiendo a la Tierra por cuenta de las acciones humanas. Como lo son también los huracanes o esos frentes fríos polares que ahora bajan hasta los estados del sur de Estados Unidos provocando nevadas inusitadas o formando decenas de tornados simultáneos.



Los fenómenos naturales siempre han estado ahí y son normales en un mundo cambiante, pero cuando encuentran un impulsor, que en este caso son las emisiones de gases de efecto invernadero, la destrucción de los recursos naturales o el consumo depredador de una población en permanente crecimiento, los resultados son los que hoy vemos en cualquier parte del mundo. Son los incendios descontrolados en la Patagonia o en California así como los huracanes que arrasan a Providencia, Santa Catalina y San Andrés en Colombia, o las avalanchas que provoca el deshielo en el Himalaya.



De ahí la urgencia de detener las causas del daño al Planeta y recuperar al menos una parte de lo que se ha perdido. Ahora es Argentina la que necesita de la ayuda para hacerle frente a los incendios; si seguimos como vamos, no habrá país que se salve de fenómenos imposibles de controlar.