Apagando el fuego

Febrero 11, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-11

Por:

Editorial .

Es normal que en estos primeros meses, que se caracterizan por la escasez de lluvias en la Amazonia colombiana, se detecten más puntos de calor e incendios que en otra época del año. Pero que la cantidad se haya multiplicado por diez comparado con el 2020 y el 2021, tiene qué preocupar.



Los satélites de la Nasa y el monitoreo aéreo que realizan entidades como el Ideam, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas y el sistema de detección de incendios planetarios Global Forest Watch sobre el territorio nacional, mostraron cómo para el pasado 3 de febrero había 7.389 puntos calientes en el país, cuando en la misma fecha del 2020 el número no superó los 864. Si bien no todos se convirtieron en grandes incendios forestales, sí se confirmaron 1873 de las alertas, la mayoría en cuatro departamentos de la región amazónica nacional.



Con el fuego que arrasa pastizales y bosques, más la tala, Colombia pierde cada año 180 mil hectáreas de reservas forestales. Es la forma fácil de ganar terreno que encontraron quienes quieren extender sus fronteras agrícolas y ganaderas, o el narcotráfico para ampliar las zonas de cultivos ilícitos o las organizaciones criminales para construir carreteras camufladas entre la selva que les sirven para movilizarse y sacar lo que extraen en minas ilegales.



Es alarmante cómo los incendios se producen cada vez más adentro de la selva y los parches que se observan desde el aire se van agrandando, sin que aparezca la solución definitiva para ese mal que acaba con los recursos naturales más preciados de la Nación. Si bien se debe reconocer que estrategias como el Plan Artemisa, que adelantan las Fuerzas Armadas para detectar y detener a quienes cometen esos delitos ambientales comienzan a dar resultado, la velocidad y el sigilo con el que operan esos depredadores desborda la capacidad del Estado para neutralizarlos.



Lo más grave es la afectación a grandes reservas naturales que albergan la segunda mayor biodiversidad del mundo. Como Chiribiquite, esa extensión de cuatro millones de hectáreas, que es Patrimonio Natural de la Humanidad y se ha logrado proteger porque ha permanecido casi toda inexplorada. Hasta ahora se sabía de los incendios forestales en su periferia y de la perdida que ello representaba, pero sobrevuelos recientes detectaron puntos calientes e incendios en el interior de ese complejo natural donde además está la mayor muestra rupestre de América que data de 20.000 años.



Las manos criminales que provocan los incendios forestales están arrasando con el patrimonio más preciado de nuestra nación. Y además del daño ecológico en muchos casos irreparable, causan una afectación ambiental que se siente a miles de kilómetros de distancia como lo evidencian el humo y las partículas de ceniza que llegan desde la Amazonia a ciudades como Neiva, Bogotá o Medellín, contaminando el aire y menoscabando la salud pública.



Aún con la dificultad que representa proteger un territorio extenso como Colombia, entre las prioridades del Estado debe estar proteger sus reservas y recursos naturales. Detectar los puntos calientes en su etapa inicial, disponer de los recursos para actuar de inmediato y llegar con mayor rapidez para evitar que los incendios forestales se extiendan, así como perseguir sin tregua a quienes los provocan, es el compromiso que no se puede descuidar.