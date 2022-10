Anuncios que alarman

Octubre 08, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-08

Por:

Editorial .

Está más que claro el afán del presidente Gustavo Petro y de su gobierno por hacer el cambio que prometieron en las elecciones. Pero no sobra reclamar prudencia y coherencia en su forma de comunicar esos deseos, para evitar consecuencias graves a la economía y a la tranquilidad de todos los colombianos.



Desde el 7 de agosto, el país ha sido sometido a declaraciones y mensajes en las redes sociales provenientes del Mandatario y de sus colaboradores que muestran su urgencia por cambiar las cosas mediante la retórica. Así, se han producido desde anuncios sobre la liquidación del sector de hidrocarburos hasta la abolición del sistema de salud creado mediante la ley 100 de 1993, pasando por polémicas posiciones sobre las relaciones internacionales, sobre una posible reforma agraria, o mensajes que han incentivado la invasión de tierras.



Todo ello ha redundado en un evidente nerviosismo que ya está influyendo en las decisiones sobre inversión en nuestro país. El último ocurrió cuando al presidente Petro se le ocurrió amenazar con la creación de un impuesto a las inversiones ‘golondrinas’, lo que derivó en un salto inmediato de la tasa de cambio, que a su vez impactará la inflación a través del incremento en los precios de los insumos y alimentos importados. Grave anuncio que debió ser desmentido al otro día por el Ministro de Hacienda, quien aseguró que no se creará ningún impuesto en ese sentido.



Pero el efecto se produjo y la devaluación se incrementó, resultado del nerviosismo que produce un anuncio de esa categoría a través de los tuits que emite el Jefe del Estado. Igual ha sucedido en materia energética, con la ratificación de la propuesta según la cual es mejor comprar gas en Venezuela que producirlo en Colombia.



Más divisas al exterior para comprar gas y menos inversión en la exploración y explotación de nuestros recursos naturales parece ser el mensaje de la viceministra de Minas, Belissa Janet Ruiz Mendoza, quien en el congreso de Naturgás en Cartagena reiteró: “Que quede claro, no se va a explorar ni explotar más hidrocarburos en el país. No sé qué no se puede entender de eso”. Ello quiere decir que Colombia renuncia a los ingresos que el petróleo y la minería le generan a la Nación y a su Hacienda Pública y al soporte que ese ingreso significa para la estabilidad de la moneda nacional o para pagar los programas de gobierno.



Lo anterior podría tomarse como una declaración aislada, de no ser por la insistencia en crecer los impuestos y los gravámenes a la industria basada en la extracción de hidrocarburos y minerales. Si esa decisión pasa en la reforma tributaria que está en trámite, significará la confirmación de que nuestro país está dispuesto a acabar con un sector que soporta las finanzas de nuestro Estado y es fuente de recursos para desarrollo y soluciones sociales.



Así como esos, los anuncios están causando daño a la credibilidad en el país. Por ello, el presidente Petro y su gobierno deberían mandar un mensaje: el que los cambios que pretenden imponer no significan la liquidación de la estabilidad y la tranquilidad de Colombia y de su sociedad.