Marzo 13, 2022

Por:

Editorial

A partir de las ocho de la mañana, los colombianos mayores de edad tendrán la oportunidad y la obligación de elegir el Congreso de la República para los próximos cuatro años, así como de escoger los candidatos a la presidencia de la república de tres coaliciones que realizan la consulta popular. Es uno de los momentos más importantes para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.



Ciertamente, las circunstancias no son las mejores. Como todo el mundo, Colombia arrastra las secuelas de una pandemia que paralizó al país y traumatizó la economía y el desarrollo. Pero también es cierto que el país logró un gran impulso en los últimos meses del 2021, apoyado en el respaldo que ofreció el Estado, demostrando una fortaleza para superar el difícil momento originado en un hecho imposible de prever.



Y está además el desgaste que ha producido el embate de la corrupción que afecta todos los niveles de la administración pública, apoyado sin pausa por las prácticas clientelistas que se apoderan de la administración pública y los desvían para el enriquecimiento particular, en desmedro de la respuesta que debe dársele a los problemas de la Nación. No menos importante es la presencia creciente de los grupos de violencia que se disputan el control del narcotráfico, algunos de los cuales tratan de mostrarse como movimientos políticos de corte revolucionario.



Todo eso y otros factores, como la reacción a los cambios que requiere el país para mejorar la justicia, ofrecer más transparencia y encontrar los mecanismos que permitan reducir la pobreza y la inequidad, han llevado a muchos ciudadanos al escepticismo que muestran las encuestas sobre la posibilidad de salir adelante. Es la duda que crea un vacío entre las instituciones y la sociedad, debilitando la solidez del Estado y, al parecer, impulsando la abstención.



No obstante, la democracia tiene mecanismos para propiciar los cambios, atendiendo la voluntad popular y utilizando los mecanismos que consagra la Constitución. Son las elecciones que en el caso de hoy decidirán una nueva composición del Congreso, el escenario en el cual se hacen presentes las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos que ejercen su derecho a elegir a sus representantes.



La disyuntiva es entonces participar en ese proceso, escuchando a quienes ofrecen alternativas serias y confiables para realizar las transformaciones que se requieren. O abstenerse, permitiendo que quienes se disfrazan de demócratas triunfen con consignas que siembran la discordia y la división de la sociedad, aprovechando la debilidad que significa la falta de respaldo expresado en la ausencia de votos depositados en los certámenes electorales.



Por eso, y pese a las dificultades y al escepticismo que genera los problemas que afectan en primer lugar al ejercicio de la política, hoy hay que salir a votar. Es la manera de tener mejores representantes de la voluntad popular y de consolidar un Estado capaz de enfrentar los desafíos que enfrenta nuestra Nación. Y de demostrar que, pese a sus imperfecciones, los colombianos preferimos la libertad que asegura la Democracia.