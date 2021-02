¡A vacunar!

Febrero 15, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-15 Por: Editorial .

Luego de once meses de angustias, privaciones y problemas para toda la sociedad, con la llegada de las primeras cincuenta mil vacunas a Colombia empieza la etapa más crucial: detener la expansión de la pandemia causada por el Covid-19 y regresar a la normalidad que necesita la Nación.



No obstante que la ciencia advertía sobre el riesgo de la aparición de una amenaza biológica como ésta, se pensó que eso podía ser parte de la imaginación o de la ficción y las medidas que debieron tomarse en forma desesperada han causado estragos en todas las actividades sociales y económicas. De ahí que la creación de múltiples vacunas, además de un logro impresionante en tan poco tiempo, sea recibida con alivio y reclamada con ansia por todos los sectores de la sociedad.



Por supuesto, la llegada de las primeras dosis no debe dar pie a cantar victoria sobre el mortal enemigo, ni a dar por terminada la emergencia que durante casi un año ha causado las dificultades más extraordinarias para todos los colombianos. De acuerdo con los pronunciamientos del P

residente de la República, este es el primer paso en un esfuerzo que debe llevar a que en diciembre se haya vacunado por lo menos el 70% de nuestra población, empezando por el personal de la salud, los mayores de edad y quienes están en mayor riesgo.



Superados los obstáculos que han dificultado la llegada de la vacuna, es la oportunidad esperada para empezar a romper la cadena de miedo e incertidumbre construida por la pandemia. Más de cincuenta y siete mil muertes, cientos de miles de personas a las cuales se les ha debido atender para que superen condiciones graves, y una economía afectada con sus consecuencias para las condiciones sociales de nuestro país, llegó la hora para empezar a dejar atrás la incertidumbre.



Por supuesto, el control político sobre la actuación del Gobierno en el manejo de la pandemia forma parte de la democracia. Pero no sobra recordar los debates que se han producido sobre la actuación oficial para lograr ese objetivo, además de las críticas, muchas de ellas de mala fe, o motivadas por intereses egoístas que al parecer buscan beneficiarse de un supuesto fracaso.



A partir de ahora, hay que unir los esfuerzos para lograr que se cumplan, y ojalá se superen, las metas establecidas en el plan de vacunación del Ministerio de Salud. La ejecución implicará también a los gobiernos departamentales y municipales, así como la responsabilidad de las Empresas Prestadoras de Salud, para que la vacuna llegue a todos los colombianos.



También llegó el momento para hacer uno de los esfuerzos quizás más importante, aunque parece obvio. Se trata de convencer a todos sobre las bondades de la vacuna y la necesidad de aplicársela para proteger la salud propia y de paso la del resto de la comunidad. Y de desmentir las noticias falsas que circulan creando desconcierto, o de los intentos por engañar a los colombianos y sacar provecho de sus explicables temores sobre el coronavirus.



Llegó pues la hora de actuar unidos para el bien de toda Colombia. En los próximos meses empezaremos a dejar atrás la amenaza que tanto daño ha causado.