USA, nueva batalla

Octubre 16, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-16

Por:

Víctor Diusabá Rojas

"Espero que venga. Quiero partirle la cara por entrar sin autorización en el Capitolio. Quiero partirle la cara, y después ir feliz a la cárcel".



El valor de esa frase crecerá con el tiempo. La dijo Nancy Pelosi aquel 6 de enero de 2021, mientras centenares de fanáticos, instigados por el perdedor de las elecciones Donald Trump, asaltaban aquel día ese lugar sin su jefe en persona al frente de la operación. Solo la intervención del servicio secreto evitó que así fuera.



Hoy, casi un año y diez meses después, ellos dos parecerían ser los mismos. Pelosi sigue siendo lo que era entonces: presidenta de la Cámara de Representantes. Y Trump, el hombre siempre desafiante, se mantiene dispuesto a pasar por encima de todo lo que se le ponga por delante, comenzando por la Constitución.



Igual los Estados Unidos, atados a ese capítulo de su historia que no termina de cerrarse. Menos, a las puertas de unas nuevas elecciones, las intermedias del próximo 8 de noviembre, en las que se definirá mucho más que un tercio del Senado (34 escaños) y la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules). Todo, en medio de un ambiente cargado de tensión, plenamente correspondiente con las consecuencias que traerán los resultados en las urnas.



Por eso, estos no serán unos comicios normales en la llamada primera democracia del mundo. De hecho, no lo han sido en la antesala. Como lo reseñé días atrás, en recientes acciones simultáneas, los gobernadores Ron de Santis, del Estado de La Florida, y su homólogo y copartidario republicano Greg Abott, de Texas, enviaron centenares de inmigrantes irregulares, la mayoría de ellos latinoamericanos, a otros lugares de los Estados Unidos. Para utilizarlos, los reclutaron bajo falsas promesas de empleo y todo tipo de garantías para ellos y sus familias.



DeSantis despachó dos vuelos con migrantes a Martha's Vineyard, lujosa isla enclavada en Massachusetts. Allí, los viajeros no encontraron más que la acogida de una iglesia local. Abott mandó decenas de migrantes de Texas a Washington D.C., a un lugar cercano de donde habita la vicepresidenta Kamala Harris. Los costos de los desplazamientos - 12 millones de dólares, en el caso de La Florida - corren a cargo del poder legislativo de cada Estado.



Así ellos quieren 'castigar' a estados donde mandan los demócratas (Massachusetts, Nueva York y California, entre ellos) por incentivar, dicen, la inmigración ilegal, convertir esos territorios en ‘santuarios' para quienes vienen de fuera y, en general, abrir sus fronteras.

Claro está, esa no es una carta suelta. Por el contrario, forma parte de una estrategia que procura recuperar el poder con la mentira y la manipulación, esos elementos tan cotidianos en la antigua arena de las ideas.



Con una causa que tiene nombre propio: Donald Trump. Y una marcada tendencia en ese lado del espectro: no pocos de quienes quieren llegar al Congreso se presentan, antes que republicanos, como negacionistas. Es decir, comulgan con el infundio de que un fraude le cerró a su amo la posibilidad de la reelección. A eso se suma la desobediencia de Trump al Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, ante el que insiste en decir que le robaron las elecciones.



De ese tamaño es la batalla que se avecina, a la que Joe Biden responde como puede, cerrando filas en su gobierno para afrontar este debate y los desafíos que llueven desde fuera y dentro. Entre ellos: Ucrania, recesión, crisis u ola migratoria, armas en manos de locos que matan en masacres recurrentes y más cosas. ¿Qué pasará con tamaña agenda si no gana estas elecciones y con un nada descartable Trump de vuelta al cuadrilátero? Por si algo faltara en este mundo revuelto...