Octubre 10, 2021 - 11:40 p. m.

2021-10-10

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Un minuto de silencio en homenaje al valor y a la sensatez de Martha Sepúlveda. Al valor de aceptar una cita con la muerte, solo para tener el mínimo derecho a descansar realmente en paz. Y a su sensatez de tomar una decisión así. Porque hacerlo no es otra cosa que buen juicio, prudencia y madurez para afrontar eso que, igual, siempre termina por llegar. Solo que a veces, como en su caso, la anteceden el mayor dolor y la máxima postración. Eso mismo que no es otra cosa que la negación de la dignidad humana.



De eso deberíamos estar hablando hoy, de Martha y de su ejemplar eutanasia. O mejor no. Pensándolo bien, ni siquiera deberíamos estar hablando de su eutanasia. Porque eso, ni siquiera debería ser noticia en una sociedad madura en la que primara eso mismo: el buen juicio, la prudencia y la madurez.



No somos eso. Todo lo contrario. Aquí lo que suele mandar es el mal juicio para llevarle siempre la contraria al sentido común. Y lo que está a la orden del día son la hipocresía, la mojigatería y la pacatería. Todo, a órdenes del dogmatismo.



Por supuesto, cosas así no nos cayeron del cielo -en realidad, pocas cosas caen del cielo, dice la historia de la humanidad- sino que nos las inculcan. O mejor, nos las venden debidamente envueltas en temor y en sometimiento.



Pero además con la más abominable de las licencias, como esta de meterse en nuestras vidas. Ya no solo para decidir cómo debemos vivir sino también, queda a las claras, cómo seguir viviendo contra nuestra voluntad a pesar de estar en las peores condiciones.



Como dice Camilo Prieto, médico y profesor de la Javeriana y del Rosario: nadie puede experimentar el dolor por otro. Nadie sufre igual que quien padece. Interrumpir una decisión personal y además consensuada con la familia es una intromisión indigna. Si Martha quiere morir y entiende su propia muerte como liberación y dignidad, ¿por qué le hacen esto?



Aquí, en el caso de Martha, hay algo más oprobioso: el comité científico de la IPS Incodol toma una decisión el 6 de agosto y luego recula el pasado viernes. Resultado, sobra decirlo, de presiones en la sombra. Que no lo son, porque todos sabemos de dónde vienen y qué procuran.



Pero además los argumentos de los que ese comité echa mano para echar atrás el procedimiento son insultantes. ¿De verdad, el informe periodístico de Juan David Laverde se convierte en evidencia de que la paciente tiene una ‘funcionalidad mayor’ que la que ella había ‘reportado’? Eso no es serio. ¿Qué fue lo que les molestó? ¿Acaso, que Martha se viera feliz de poder dejar atrás, de una vez por todas, su padecimiento? ¿Cómo esperaban verla: boqueando o hecha un vegetal?

Todo esto pone en duda la idoneidad profesional de quienes primero dijeron sí; y ahora, no. Pobre gente la que cae en sus manos para que la diagnostiquen y la traten.



También el caso de Martha hace que nos preguntemos, una vez más, para qué están las leyes en este país que no sea para pasar por encima de ellas. O se saquen del sombrero las leguleyadas del caso para obviar lo que ya está escrito en piedra.



Y, ¿cuándo es que en verdad vamos a mirar la vida como el bien más preciado en sus verdaderas dimensiones? En 2020, murieron en Colombia 21.602 personas de forma violenta. ¿No debería ser ese el verdadero afán, ver cómo paramos entre todos esta hecatombe? ¿No es acaso ese es el primer tema que debería marcar la agenda del actual debate con miras a las elecciones del año entrante?



Sí, hagamos un minuto de silencio. No por Martha, que ya lo haremos cuando se le haga justicia, porque ella y los suyos deben seguir dando esta batalla legal hasta ganarla.



Sí, un minuto de silencio, pero por nuestros derechos que una vez más se violan a los ojos de todos. Como este, el de morir dignamente en un país de tantas muertes indignas que nada parecen importar.

​Sigue en Twitter @VictorDiusabaR