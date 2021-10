Pintadas y arte

Octubre 03, 2021 - 11:40 p. m.

2021-10-03

Por:

Víctor Diusabá Rojas

No sorprenden las pintadas en letra roja que activistas autodenominados animalistas hicieron la semana pasada en el letrero que identifica la Arena Cañaveralejo. Eso tiene una explicación vieja y conocida: el ser humano tiende a destruir todo aquello que no entiende.

Algunos medios de comunicación, como el diario El Tiempo, decidieron llamar al hecho ‘una intervención’. ¿’Intervención’ es tirar pintura sobre ese monumento nacional y Bien de Interés Cultural de la Nación (Bicn), como lo es la plaza de toros de la ciudad?



Interesante debate. Porque, ¿de qué trata una ‘intervención’? Voy a la definición clásica de una escuela secundaria, la de Río Negro: “una intervención es un tipo de arte cuyo objetivo es interactuar con una situación existente”. Que, además, “modifica las propiedades de un espacio cotidiano que pasa a ser un espacio artístico”. Aunque con una precisión: “las intervenciones son por su propia naturaleza arte efímero no destinado a perdurar, sino a desmontarse pasado un breve tiempo”.



Aquí esto se pone apasionante. Porque mientras los ‘antis’ salpican un letrero en su presunta ‘intervención’, a pocos metros de allí el toreo deja correr lo suyo: raptos de inspiración - mejor, de sublime inspiración - con el ruedo como escenario. Luego se verá cuál de las dos obras tiene la real capacidad de trascender, de sobrevivir al paso de los tiempos.



Así, entonces, mañana o pasado llega un maestro de brocha con un balde de Pintuco y deja el letrero como estaba antes. Adiós a la pintada. En cambio, lo que ha hecho el torero allí, en la arena, no se borra jamás. Más si, por ejemplo, es de la categoría de lo que Morante de la Puebla esculpió el viernes pasado en Sevilla, España. Señores y señoras, no se borran ni la sabiduría que detiene el tiempo ni ese don único que tienen pocos elegidos para dejarnos oír la música callada.



Ya verán luego qué eligen el peatón o el conductor que transitan por la Calle Quinta, con lo difícil que se ha vuelto ser peatón en Cali ante el imperio de la inseguridad y con lo improbable que resulta para un conductor esquivar tantos cráteres que colman las vías de la ciudad.



Si prefieren el letrero manchado, sobre el que además no quedará tipo alguno de memoria una vez vuelva a la normalidad. O guardan esos retazos de inspiración hecha historia que se desatan allí dentro, en la arena de la plaza.



Claro está, en el hipotético caso de que ellos, peatón y conductor - ojalá a salvaguarda, de asaltantes y huecos, lo que hoy es imposible - elijan ir a los toros, esa actividad de luces, y a todas luces, legal en Colombia, a la que todos tenemos derecho a asistir y nadie está obligado a hacerlo.



No saben cuánto me gustaría seguir en terrenos de estas disquisiciones, pero temo quedarme sin con quién discutir. Porque está visto que, en general, los ‘antis’ prefieren las vías de hecho a los argumentos.



Qué poco trecho hay entre las pintadas y los gritos de ‘¡asesinos!’ Y qué tan cerca se ponen de pasar enseguida a las agresiones físicas. Eso ya sucedió el 22 de enero de 2017 en Bogotá y el país no lo olvida. Como tampoco al ex alcalde de la capital que miró con buenos ojos a las hordas salvajes que ese día salieron a linchar a los aficionados taurinos a la salida de La Santamaría.



Sí, cómo sería de bueno debatir de manera abierta con el antitaurinismo de hoy si fuese como el de ‘Eugenio Noel’ (busquen en Google). Porque, entonces, las diatribas contra la fiesta de los toros y contra toda una cultura darían lugar a deliciosas y encendidas tertulias, amén de respetuosas.



Por ahora, lo del otro día en Cañaveralejo califica como vulgar vandalismo. Eso que el señor alcalde de Cali prefiere ignorar. Como lo hace con la inseguridad, los huecos... y tantas cosas más. Solo basta salir a las calles para comprobarlo. ¿O serán simple percepción y ganas de llevar la contraria?

​Sigue en Twitter @VictorDiusabaR