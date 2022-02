México, prensa bajo fuego

Febrero 13, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-13

Por:

Víctor Diusabá Rojas

A raíz del asesinato de cinco periodistas mexicanos en lo que va corrido de este año en su país, y de tantos otros antes, he invitado a este espacio a Tania Gómez. Ella es periodista mexicana independiente, experta en temas como género, rendición de cuentas y corrupción:



“Entre las balas del crimen organizado y un discurso al que no pocos sectores califican de odio, proveniente ni más ni menos de la tribuna presidencial, subsiste el trabajo periodístico en México.



El panorama en el naciente 2022, no es alentador. Es, más bien, crítico. En las primeras seis semanas del año ya se contabilizaban cinco periodistas asesinados (Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo y Heber López Vázquez), una cifra que está por igualar a la que se registró en todo 2021, en el que fueron ultimados siete.



Es el peor inicio de año para la prensa mexicana en mucho tiempo, en el país que es considerado por la organización Reporteros Sin Fronteras, como el más mortífero del mundo para los comunicadores.



En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió proteger el trabajo periodístico. Pero eso se quedó en palabras. Muy pronto, el mandatario mexicano encontró en los periodistas a un sector que ve como “sus adversarios”. Así, desde hace tres años, los dardos provienen todas las mañanas de su conferencia de prensa.



En su búsqueda por ganar en la narrativa, estigmatiza y descalifica las publicaciones que no son favorables a su administración.



Con el paso del tiempo, ha ido subiendo el nivel de agresión. El año pasado inició una sección semanal denominada “Quién es quién en las mentiras”, en el que, de acuerdo con el presidente, exhibiría noticias falsas que se difunden en medios.



En ella se ha calificado a periodistas como “hipócritas”, “sensacionalistas”, “tendenciosos”, “corruptos” y “mentirosos”.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha pedido al gobierno de México que suspenda la sección, por considerar que es un espacio “totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión”.



El pasado viernes, el mandatario fue aún más lejos: de manera irresponsable y lindando los terrenos de lo penal, hizo públicos los supuestos ingresos económicos de un periodista, quien días antes develara que José Ramón, hijo mayor del mandatario, y su familia, habitaron en una mansión en Houston, Texas, propiedad de un exdirectivo de la petrolera Baker Hughes, y contratista de la empresa Petróleos Mexicanos. Un posible conflicto de interés que no ha sido aclarado.



La última acción del presidente mexicano, representa una amenaza velada a todos los que se atrevan a criticar a su gobierno. Quien lo haga, será investigado y exhibido.



La violencia que proviene de la más alta tribuna de México para con los comunicadores, es un discurso que ya ha sido reproducido por gobernadores estatales, senadores, diputados, y prácticamente cualquier nivel de autoridad.



Todo esto, en el contexto de un país en el que el 99 % de los delitos contra la prensa, se mantienen impunes, y en el que el Estado es la mayor amenaza contra la prensa, pues la mayoría de las agresiones provienen de allí, de acuerdo con la organización Artículo XIX.



A esto se suman las condiciones laborales cada vez más precarias y sin garantías de seguridad que enfrentan miles de periodistas, en su búsqueda por informar a sus comunidades.



En cualquier otro país, todo esto sería un escándalo. Ojalá la ciudadanía entienda que los ataques a la prensa representan una embestida a las libertades de los mexicanos, porque lo único que se busca es que la información no llegue a la sociedad”.





Gracias, Tania. Como periodistas, debemos exigir el cese a la violencia contra los colegas mexicanos. Y el cese de las presiones del actual gobierno, que insiste en coartar, al precio que sea, el derecho a informar. Una democracia sin prensa libre no se puede llamar así misma democracia.



Sigue en Twitter @VictorDiusabaR