Septiembre 05, 2021 - 11:40 p. m.

2021-09-05

Por:

Víctor Diusabá Rojas

No sorprende, pero sí desilusiona cada día más el manejo de la política en estos tiempos revueltos de un país más descuadernado que nunca.

Abundan los ejemplos con todo tipo de protagonistas. Incluidos los ex presidentes, esas figuras tan protagónicas e influyentes que supieron hacerse un lugar en la vida nacional sin que nada les resulte ajeno, todo lo contrario.



Mañana, en el lejano futuro, si por algo se preguntarán nuestros descendientes es por qué ellos, los ex, eran tan importantes. Y por qué a su anhelo como candidatos parecía estar ligado íntimamente ese otro, el de seguir ejerciendo al término de su período, desde la sombra, a punta de influencias e injerencias. Esas que si bien, como sociedad, se discuten y se ponen en entredicho, muchas veces terminamos por aceptar y por acatar, así eso no lo rece la Constitución.



En la práctica, el dorado, inmarcesible y vitalicio título de ex presidente da para muchas cosas. Una es esa, la de obrar como poder detrás del trono. Dos, dar línea sobre hacer las cosas, de las que hablan con autoridad y suficiencia, cuando ellos mismos no las cambiaron o las mejoraron en sus mandatos. Y tres, aunque hay muchas más, la innegable capacidad para convertir a los suyos en delfines que, sin esfuerzo, se hacen eventuales sucesores de sus capitales políticos. O les ayudan para saltar y trepar a altos cargos, a los que acceden gracias al incontrovertible mérito que significa llevar consigo un apellido de rango presidencial.



Asunto que no es nada nuevo. Solo basta revisar el frondoso árbol de genealogías sobre la historia de la primera magistratura, y otras ramas cercanas a ella, en estos dos siglos de vida republicana. Ahí abundan los generosos abuelos que dieron lugar a dinastías en las que, con diferente suerte para unos y otros, siempre se antepuso ese derecho adquirido, el del parentesco. Tal cual, las monarquías, con todos sus entresijos y peleas intestinas.



Pleitos viejos como el que sostienen Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, lío que se quedó en dimes y diretes, mientras la pobre gestión de ambos en sus respectivas gestiones al frente de la nación se sume en el olvido, a la vez que ellos se mantienen vigentes e incólumes.



La semana pasada, ante la Comisión de la Verdad, Pastrana mencionó y presentó copia de un supuesto documento firmado en junio del año 2000 por los confesos narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes dicen que sí le entregaron dinero a la campaña del, luego, presidente y afirman que “no fue a sus espaldas ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña, como lo pregonan en las plazas públicas”.



Si la justicia funcionara aquí, hace rato habríamos salido de la duda sobre la autenticidad de ese papel, con todas las consecuencias que desencadene correr un velo de tales proporciones. No hacerlo es seguir permitiendo que todo quede en ese innoble juego sucio de la política en el que abundan los ases bajo la manga y las cartas marcadas.



Y donde el tono se mueve entre lo penoso y lo vergonzoso, como fue la respuesta de Samper pocas horas después: “No le reconozco ninguna autoridad moral a Andrés Pastrana mientras no le explique a la opinión pública cuáles fueron sus relaciones con el pedófilo Epstein y por qué y para qué invitó a Cartagena a su proxeneta, Ghislaine Maxwell”.



Apenas un árbol en este oscuro bosque en el que nos movemos los colombianos. Y lo que se verá, si es que el mundo dura, como dice el adagio.

​Sigue en Twitter @VictorDiusabaR