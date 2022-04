Abril 03, 2022 - 11:40 p. m.

2022-04-03

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Ambas cosas ocurrieron en el último mes. Una, el estreno en los cines de España de ‘Llegaron de noche’. La otra, en El Salvador: un juez ordenó el arresto de Alfredo Cristiani, ex presidente de ese país.



Dos hechos y la misma trama sobre un crimen de lesa humanidad. Sucedió en 1989, cuando la guerra en El Salvador entre el Estado y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pasaba por su momento de mayor intensidad.



La población civil quedó a merced. No existía mínima garantía de respeto por los derechos humanos. Y mientras la guerra hacía lo suyo, el estigma se encargaba de rotular seres humanos para convertirlos en presas de cacería.



De esa lista negra que había elaborado entonces la llamada inteligencia salvadoreña en el seno de unas Fuerzas Armadas salidas de madre, formaban parte muchos ciudadanos. Entre ellos, un grupo de sacerdotes, la mayoría españoles, que trabajaban para la UCA (Universidad Jesuita Centroamericana José Simeón Cañas). Habían sido puestos en la mira por exigir, no sólo al Estado sino también a la guerrilla, el respeto por la vida, además de profundas reformas sociales y económicas en una sociedad con millones cercados por el hambre y la pobreza.



El 16 de noviembre de 1989, las agencias internacionales anunciaron desde San Salvador que esa madrugada, en hechos que estaban por establecerse, habían sido asesinadas ocho personas con armas de grueso calibre en predios de la UCA, cerca de los cuartos donde habitaban.



Eran cinco jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno; un jesuita salvadoreño, Joaquín López; y dos mujeres: Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.



Horas después, el gobierno de Cristiani acusó a la guerrilla. La prueba: las pintadas en las paredes del lugar que, supuestamente, había dejado el Fmln.



La versión prosperó por un tiempo. Hasta que apareció el eslabón perdido: Lucía Cerna. En realidad, ella nunca se había ido. Lo que habían hecho era intentar callar todo cuanto sabía. En su país y, luego, en Estados Unidos. Mujer campesina, había llegado de lejos con su marido y su pequeña hija a pedir protección a la UCA. Los padres se la brindaron, aparte de darle trabajo.



“Vi los soldados que entraron y oí que también el padre andaba en el corredor de este lado por donde entraron los soldados. Y él decía ‘¡ustedes son una carroña!, ¡esto es una injusticia!’ y entonces al ratito de eso pum, no se oyó nada, su voz ya no se oyó, hubo una gran disparazón (sic) de grueso calibre”, fue su relato sobre lo sucedido.



No cuento más porque la película lo hace mejor. Tanto que casi resulta ser una pieza documental. La dirige Imanol Uribe, y Juanita Acosta hace de Lucía Cerna. Iban a rodar en El Salvador, pero por seguridad lo hicieron en España y el Valle del Cauca (Hotel Guadalajara de Buga, entre otras locaciones).



Como pasó en la realidad, en la cinta, Cristiani y sus altos mandos aparecen sin líos a la vista en esa época de ejercicio del poder. Pero en estos casi 33 años las cosas han ido cambiando. A Cristiani, de quien no se sabe dónde está y se queja desde la sombra de ser víctima de persecución política, le acaban de abrir esa causa en su país. Junto a él, a un ex diputado y a varios militares relacionados con el hecho.



Todos ellos saben que hay un antecedente no menor. En 2017, Estados Unidos extraditó a España a su compañero de armas Orlando Montano, coronel activo entonces y partícipe del crimen. El Tribunal Supremo de este país lo condenó en 2021 a 133 años y cuatro meses de cárcel (26 años y ocho meses por cada asesinato), aunque en realidad pagaría 30, la pena máxima. Montano tiene hoy 78 años.



Está visto, a Cristiani y a los demás les obliga solo la verdad sobre la terrible noche aquella que tan bien se cuenta en ‘Llegaron de noche’, esta película tan cercana a nosotros. Ojalá la estrenen pronto en Colombia.

​

​Sigue en Twitter @VictorDiusabaR