Octubre 31, 2021 - 11:40 p. m.

2021-10-31

Por:

Víctor Diusabá Rojas

¿Qué pasa allá adentro en tipos como ‘Otoniel’, luego de que terminan solos y reducidos a su mínima expresión por cuenta del ejercicio de la Ley, tras sentirse todopoderosos e intocables? Lo sabrán ellos. Más allá del mundo de circunstancias sociales que rodean sus vidas y que no podemos obviar.



Todos se hacen temibles con base en sus pavorosas andanzas y en el poder de las empresas criminales que montan. Solo que, así como nacen y crecen en medio de sus propias vorágines, su final llega a caballo entre la soledad y la vulnerabilidad. Tal cual acaba de suceder con ‘Otoniel,’ o con quienes no vivieron para contarlo.



Ocurrió hace mucho con León María Lozano, tirado en esa calle de Pereira cuando ya ni siquiera ejercía como rey de los ‘pájaros’ y tampoco les servía como instrumento de terror a sus patrocinadores.



Y casi solo, lejos del cobijo de su tenebrosa cuadrilla, acabó William Aranguren, alias ‘Capitán Desquite’, en una finca de Venadillo, Tolima. Adiós al hombre y a ese pacto con el diablo que decía tener.



Íngrimo también se fue otro bandolero como él, Efraín González, en aquella larga tarde noche del 9 de junio de 1965 cuando se atrincheró inútilmente en una casa del popular barrio San José de Bogotá.



A José Fedor Rey (alias ‘Javier Delgado’), una de las cabezas de la masacre de Tacueyó, la muerte le llegó en la cárcel de Palmira sin más compañía que el vacío donde lo encontraron meciéndose, quién sabe si por decisión propia o ajena.



Y qué más patética imagen de lo transitorio que es el poder -cómo no, también el poder criminal- que aquella de Pablo Escobar Gaviria, hecho un guiñapo en el tejado aquel.



De Carlos Castaño no se sabe qué pasó con él. Sí lo supo su hermano Vicente, el fratricida que lo sacó de circulación por negocios de familia.

Jorge Briceño, ‘El Mono Jojoy’, gritó “¡saquen a la gente!”. Fue lo último que le oyeron decir el día del bombardeo. En el último de sus días, ‘El Mono Jojoy’ no tuvo más que a Jorge Briceño.



‘Otoniel’ eligió otro camino. Aunque verse, así como anda ahora, esposado y tras las rejas, debe ser para él morir un poco. Como pasó antes con otros narcos, puestos manos arriba luego de ser sorprendidos, muertos de miedo, en sus caletas.



Dirán que ando mezclando peras con manzanas, porque unos fueron una cosa y otros, otra muy diferente. No creo. Como dijo Voltaire: “La historia no es otra cosa que un cuadro de todos los crímenes y desgracias”.



Está bien, “el crimen no paga”. Pero en cambio se reproduce con una extraordinaria facilidad. La captura de ‘Otoniel’ no es “el fin de El Clan del Golfo”. Eso es una exageración. Tampoco el fin de León María, ‘Desquite’, Efraín, Rey, Escobar, Castaño, ‘Jojoy’, y cientos más, significó la terminación de sus imperios del mal. Después ellos se reciclaron en otros criminales y estos, a su vez, en otros más, en proporción casi que geométrica. Siempre en alianzas con sectores de la legalidad que luego dijeron no conocerlos. En fin, la hipocresía.



Queda claro que jefes y capos son parte del problema. Pero también, que no solo ellos son el problema. En Colombia, el crimen parecería no dejar de crecer. Y no de cualquier manera sino en una versión propia de la Hidra de Lerna, esa mitológica y asquerosa serpiente que multiplica sus cabezas a medida que se las cortan. Este fenómeno con el que no podemos seguir conviviendo y al que se debe seguir atacando desde muchos otros frentes. Entre otros, no con armas al cinto de los particulares, sino con educación.



Sobrero: Las respuestas oficiales sobre las denuncias de un ciberataque fingido en mayo pasado desde el Ministerio de Defensa, con el fin de acallar voces críticas, no deben ser solo a la FLIP, sino al país entero e, incluso, a la comunidad internacional. La libertad de expresión es un derecho a respetar.



