Julio 18, 2022

2022-07-18

Por:

Víctor Diusabá Rojas

La ‘traba’ involuntaria en la que se vieron envueltas hace unos días decenas de personas en Bello, Antioquia, debería sacar algo más que las burlas que sucedieron a la noticia.



Les cuento rápido. Cerca de tonelada y media de marihuana fue decomisada por las autoridades en esa región del país. Como corresponde, se procedió a la incineración de la hierba.



O porque no midieron los alcances de la exótica quema o porque el viento les jugó una mala pasada, hubo este ‘viaje’ colectivo de habitantes de la comunidad más cercana. Que además lleva por nombre barrio Norteamérica. El chiste se cuenta solo.



Como se cuenta sola la película de terror de la que seguimos siendo protagonistas los colombianos, aquella de la guerra que a diario perdemos contra eso que llamamos droga, sin duda una de las batallas más torpes e inútiles en la historia de la humanidad.



Guerra que, en el caso de la marihuana, ya algunos han replanteado, no solo en lo medicinal sino en lo recreativo. Lo hizo California y quince estados más de la Unión. Y también Canadá, Malta, México, Países Bajos, Uruguay, Sudáfrica. La lista es larga.



Son pasos al frente que pretenden, además de la regulación del mercado, estudiar y hacer seguimiento a los efectos sociales del uso del cannabis, bajo la atenta mirada de los gobiernos. No desde el tradicional y fallido enfoque policivo, sino desde donde debe ser: un tema de salud y educación.



Ahora quienes parecen estar dispuestos a meter en cintura al porro ilegal, precisamente con una novedosa legalidad como instrumento, son los alemanes.



¿Y por qué le está dando a Alemania por seguir esa hoja de ruta? Por varias razones. Una, la ya dicha: también están cansados del fracaso de esa política de acción que consiste en decomisar lo que jamás acaba, algo así como luchar contra el infinito. Como es infinita la sucesión de capos. Porque si caen, lo único claro es que nunca faltará quién los reemplace.



Y en un timonazo de las proporciones que podría dar en Alemania, hay intereses económicos. Tal cual ha ocurrido en otros lugares. Según Diario.es, se estima en 400 toneladas la demanda anual de yerba en ese país, más de una diaria. Dice ese medio digital que un instituto, el Haucap, calcula que si Alemania entra en ese terreno de entregar dosis reguladas a los adultos, sumaría cada año unos 4700 millones de euros.

Eso incluye lo que ahorrarían por la inoficiosa persecución y lo que movería el negocio en sí.



En fin, una oportunidad a la que no le faltarán reparos. Unos, los que surjan desde la religión y la moral, respetables todos. Otros, los que se asientan siempre en el balcón de la política de lo fácil. Ya sabemos, tirar piedra a una iniciativa como esa no requiere mayores argumentos científicos. Más bien suele ser cosa de dogmatismo, una receta casi siempre infalible, más en estos tiempos. Veremos si los alemanes son capaces de tumbar también este muro. Y si, de ser así, comienzan a ceder otros, hasta empujar a la ONU a dejar atrás el pasado y poner el tema como debe ser: en clave de presente y de futuro.



Ahí quizás cambiaría mucho nuestra suerte, atrapada en esta guerra que tantas vidas y recursos nos cuesta.



Y sin salidas a la vista. Según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, dependiente de la presidencia de los Estados Unidos, de 2018 a 2021 los cultivos de coca aumentaron en Colombia un 13%, para llegar a 234 mil hectáreas.



Como señala el politólogo Juan Carlos Garzón, eso llevó al crecimiento de un 72% de la erradicación forzosa, “una herramienta - como la llama él- costosa, ineficiente e insostenible”.



Nada más que humo, como el de Bello.



Sigue en Twitter @VictorDiusabaR