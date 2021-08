Gratitud a las pioneras

Agosto 01, 2021 - 11:40 p. m.

Víctor Diusabá Rojas

"Nuestro marco cultural nos ha llevado a falsear las cosas y a que nuestras mujeres sientan el temor, mal infundado, de que haciendo deporte se tienden a masculinizar, se les brotan los músculos, se les dañan las piernas o cosas parecidas…".



Esto parece escrito hace siglos, pero no es tan viejo. Lo dijo el profesor Manuel Passos L. en 1981, hace 40 años. Y agregaba el señor: "Puedo demostrar que grandes atletas que trabajan durante mucho tiempo en las diferentes especialidades en las cuales deben hacer pesas hasta tres veces a la semana, no tienen nada que envidiarles a las reinas de belleza que, a propósito, día a día se vinculan más a la actividad deportiva, antes que, por el contrario, conozco a cantidad de mujeres sedentarias con piernas de futbolista".



Traigo a colación esa mirada, quizás poco graciosa si se mira desde los tiempos actuales, sobre cómo se veía y se juzgaba entonces la actividad deportiva femenina, muy diferente a todo lo que eso hoy es y significa. Para la muestra, la nueva extraordinaria e inolvidable conquista de Mariana Pajón en Tokio, luego de lo que ella misma había escrito en mármol en Londres y Río de Janeiro. Sin duda, el mayor logro individual del deporte nacional en toda su historia.



Sí, felizmente han cambiado las cosas, aunque aún no lo suficiente, como sucede con los derechos de la mujer en tantos otros ámbitos. Para decirlo de una vez, también en el deporte se les exige más y se les paga menos. Por ejemplo, en el fútbol, el tenis y el golf, solo para citar tres deportes en los que más dinero se mueve. Aparte de los prejuicios que siempre suelen correr parejos contra ellas.



Lo que sí no deberíamos olvidar es a quienes abrieron trocha para los éxitos del presente de la propia Pajón y de tantas otras mujeres que han ido llenando las vitrinas nacionales de éxitos con sus títulos, sus podios, sus marcas y sus figuraciones de importancia. Ya sea en citas de tanta categoría como los Juegos Olímpicos, como en demás competencias internacionales de primer nivel.



Y es que se necesitaría de un espacio inmenso para nombrar aquí a las integrantes de estas, valga la expresión, generaciones de oro. ¿Cuántos nombres encierra este inmenso paréntesis en el que caben tantas felicidades que, por ejemplo, arrancan en Luz Mery Tristán, Ximena Restrepo y María Isabel Urrutia, siguen con María Luisa Calle, Caterine Ibargüen y Yuri Alvear hasta aterrizar en el presente de María Camila Osorio y otras jóvenes como ella?



Con el permiso de todas ellas, me asomo a las pioneras. Digamos también que solo a algunas, porque aún falta investigar y escribir esas memorias. Comienzo con Nancy Nieto, quien nació en Buenaventura, pero se crió en Bogotá. Ella fue símbolo de un baloncesto femenino que escribió gestas. Como esa de la victoria sobre la poderosa Argentina en el Suramericano de Lima (1981), para ganar el tercer puesto. Igual, fue un equipo de mujeres aquel que dos años después no perdió partido en otra versión del mismo torneo, esa vez en Cúcuta, para cerrar con lujo ante Brasil.



Y ahí está, ahora que María Camila nos ilusiona, la huella de Isabel Fernández de Soto en las más importantes pistas de lo que entonces era el deporte blanco. Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos fueron comunes, y nunca corrientes, para ella. Por eso supo de cuartos de final y de terceras rondas.



Y, claro está, Olga Lucía de Angulo, la princesa hecha reina en los Juegos Panamericanos de Cali, hace ya 50 años. Tres años antes, ella -y más vallecaucanas (Patricia Olano, Nelly Siro y Carmen Gómez), habían hecho historia, al ser las primeras mujeres colombianas en formar parte de una delegación nacional a unos Juegos Olímpicos, los de México, según datos del Comité Olímpico Colombiano.



Después vinieron las medallas y podios. Pero comienzo tienen las cosas y ellas, campeonas a su manera, fueron el origen de esto que ahora nos regocija. Eterna memoria y gracias, siempre.



