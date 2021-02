El futuro negado

Enero 31, 2021 - 11:40 p. m. 2021-01-31 Por: Víctor Diusabá Rojas

Sucedió ahora en Buga, con Jacobo, Sara, Nicolás, Valentina y Juan Pablo. Había pasado antes en Llano Verde, en Cali. Se llamaban Luis Fernando, Álvaro José, Josmar, Léider y Jair. Y en Samaniego (Nariño). ¿Lo recuerdan?: Óscar, Laura, Campo Elías, Daniel, Bayron, Rubén, John y Brayan. Igual, en Tarazá (Antioquia), con Deivi, Brayan y Deibinson, asesinados también.



Jóvenes todos, al igual que miles más, convertidos en la más vergonzosa de las estadísticas. Aquella con la que nuestra sociedad cuenta las muertes violentas de quienes recién empiezan a vivir. Eso que se volvió costumbre para generaciones y generaciones, mientras el presente y el mañana se sepultan una y otra vez, como si nada.



¿Quién era cada uno de tantos? Sólo lo sabían ellos. Y los suyos, hechos ahora nada más que dolor.



Antes de que la niebla del olvido cubra a quienes perdimos en Buga, cedo la palabra a Federico, profesor de algunos de ellos en su época de colegio en esa ciudad, para evocarlos y para recordarnos que ahí está, hecho absurdo paisaje de este país, ‘El futuro negado’:



Son las 6:45 de la mañana y los estudiantes miran con una mezcla de decepción y resignación que yo, su profesor de estadística, llegué puntual a iniciar las labores académicas. El frío de la madrugada todavía se siente en el cuerpo y Nicolás como queriendo sacarse el tedio de encima, importuna a Jacobo que está distraído buscando en su maleta el cuaderno que no trajo.



En el salón de en frente, Sarita oye a sus compañeras hablar animadamente mientras piensa en lo lindo que le parece Juan Pablo y en que ahora que él está en otro colegio, ya no podrá hablarle a la hora del descanso. Espera eso sí, que esté conectado para intercambiar mensajes con él.



Los profes llegamos a los salones cargados de temas abstractos, historias, tareas y explicaciones que comparten y disputan la atención de los muchachos con sus intereses, sus primeros amores, sus miedos y sus alegrías.

En el diario compartir del aula vamos estrechando lazos de afecto, convirtiéndonos en sus consejeros, ayudándoles a discernir un camino venturoso en este mundo confuso y turbulento. Los profesores trabajamos pensando en clave de futuro, los queremos ver adultos, maduros, realizados y siendo el sostén de una patria mejor.



Ellos tienen toda la vida por delante, Nicolás quiere ser piloto, le encantan las motos y no ve la hora de tener una; espera que llegue la cuarta hora, pasado el descanso, para ir al ensayo del Modelo de Naciones Unidas y ver allí a la niña de octavo que le gusta. Él es tímido y no se anima a acercarse. Su mejor amigo que es más arrojado le dice que no dude en sentarse en el pupitre de enseguida y hablarle.



Jacobo no sabe bien qué estudiar, aunque siempre contesta con seguridad: ingeniería civil. Cree que para tomar esa decisión todavía tiene mucho tiempo. Hoy en la tarde tienen clase de educación física y eso lo emociona. Sarita, la mayoría de los días, dice que quiere ser veterinaria y algunos días odontóloga, pero lo que realmente le preocupa en estos momentos es la nota del examen de Biología. Teme haberlo perdido y que su mamá tenga que venir al colegio a la jornada de puertas abiertas.



La vida de los muchachos transcurre con normalidad. A lo lejos se anticipa el final de la etapa escolar y se sueñan mil futuros posibles, trabajos, amores, viajes y aventuras. Están tejiendo las amistades que los acompañarán siempre. Son adolescentes vivaces, sanos, deportistas, exuberantes de energía, aman la risa y les brillan los ojos de alegría con cada ocurrencia, adoran reunirse por fuera del colegio, van al cine, a comer helados o pizzas, a veces estudian juntos y otras se acompañan de lejos con el celular, aunque se sienten grandes, la luminosa niñez todavía los habita.



Tres años después aquí estoy yo, oyendo el doblar de las campanas de la iglesia vecina con el corazón roto y el alma en la mano, viendo cómo bajan de una carroza fúnebre un féretro que en su interior lleva un tiempo quieto, un punto final, una historia inconclusa, un claro manantial que nunca llegó al mar...



Sigue en Twitter @VictorDiusabaR