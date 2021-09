Septiembre 26, 2021 - 11:40 p. m.

2021-09-26

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Por primera vez en 60 años regresa la izquierda al poder en cinco países nórdicos.



No se necesita de mucha imaginación para saber qué tipo de reacciones despierta en Colombia un titular como ese de la semana pasada.



Para la muestra, dos botones en redes sociales. En una esquina: “Noticia muy importante a nivel mundial para los colombianos de (aquí el nombre del respectivo partido) con aspiraciones a ganar la presidencia. ¡Adelante!”. En la otra: “No puede ser, se van a volver Venezuela”. Eso mismo que casi siempre uno encuentra por donde va: simplismo y bilis.



Mejor, intentar entender qué pasa ahora mismo allí, en el norte de Europa, escenario durante los últimos 90 años de ese fenómeno político y social que ha puesto a Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia en los primeros lugares de calidad de vida del planeta, no sin que tengan sus peros.



Entremos allí pues, al escenario actual, donde el poder está en manos de gobiernos de un aparente mismo corte ideológico. Ahí es necesaria una primera precisión: no es en estricto la izquierda la que está al mando allí. Sí en cambio, los socialdemócratas. Digamos, para ser más precisos, es la centro izquierda, con sus matices. Y con sus diferencias entre un país y los demás. Porque si bien hay viejos, muy viejos, lazos históricos y un territorio que les da identidad -ya sea como nórdicos o como escandinavos algunos, que no es lo mismo, cada uno de ellos sigue su propio rumbo.



Ahí, en medio de una aparente identidad -más bien conceptual que de ideas, diría yo- ellos también tratan de responder a la pregunta más importante que se hace hoy el mundo entero: ¿Qué tipo de modelo de sociedad debe y puede surgir, cuando todo está signado por los efectos de la pandemia? Porque si algo está claro es que nadie saldrá indemne de esta cosa.



Es por eso que tanto discursos como propuestas no pueden seguir siendo los del pasado. Por ejemplo, sobre el Estado de bienestar en que se ha basado el modelo nórdico, deben surgir variantes. Solo que con los socialdemócratas al timón, los ciudadanos y sus condiciones de vida seguirán siendo lo primero. Ese es un valor no negociable con el que se ha construido una inmensa empresa que seguimos sin entender en este lado del mundo.



Una empresa de la que forman parte por igual empresarios, trabajadores y Estado para, como uno solo, tirar para el mismo lado en lo fundamental. Así es, como lo dice el sociólogo Haldor Byrkjeflot en diálogo con la BBC. Es esa la inigualable receta que ha permitido construir lo que ellos son hoy y con lo que lograron salir de la pobreza y de inmensas necesidades insatisfechas, esas en las que vivían apenas un siglo largo atrás.



Ahora, frente a los nuevos desafíos, es grande el compromiso de todos los sectores, incluido por supuesto el sector privado. Sobre eso hay un caso interesante. Quien lideró hace unos días la campaña socialdemocracia noruega para recuperar el gobierno es Jonas Gahr Støre, un hombre de 61 años, dice El País de España, que nació en Oslo, la capital, y es político de oficio. Incluso ha sido ministro.



Hasta ahí, normal. La diferencia está en que Gahr Støre es dueño de una fortuna estimada en 16 millones de euros, herencia de una familia que se enriqueció con el negocio del transporte marítimo. Ese mismo señor acaba de derrotar al conservatismo con un discurso que representa también, aparte de otros, los intereses de la clase trabajadora, a la vez que le apuesta al Estado de bienestar.



Por supuesto que una cosa es Dinamarca y otra, Cundinamarca. Igual, cual espejo, se busca en Colombia un candidato (a) que, sin ínfulas de mesías y, ojalá, con fundamento en los amplios principios de la socialdemocracia, nos saque de esta nueva Patria Boba. A ver si podemos creer por fin en un mañana hecho por todos y para todos.



Sigue en Twitter @VictorDiusabaR