El año de Biden

Enero 23, 2022 - 11:40 p. m.

2022-01-23

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Al cabo del primer año de gobierno del presidente Joe Biden las cosas parecen menos malas de lo que pronosticaban el trumpismo y sus afectos. Aunque, a la vez, Estados Unidos está hoy muy distante de lo que el propio Biden había pronosticado para su país cuando asumió el 20 de enero de 2021.



Para hacer un justo recuento, comencemos un poco antes sobre esta historia. Biden se lanzó a cerrarle el paso a la reelección de Donald Trump. Para ello, siguió el manual clásico de cualquier aspirante: advertir los riesgos de darle más tiempo y alas a la aventura, siempre inexplicable, de un estrafalario magnate hecho gobernante.



A la par, entró en los amplios terrenos del promeserismo a los que nadie resulta ajeno si de llegar al poder se trata. Eso es lo que ahora mismo le cobran, su feria de ofertas sin piso, mal de los candidatos en todos lados y de todos lados. Críticas con razón, porque las ilusiones que despertó, tratándose de quien se iba a convertir en mandatario de EEUU, cobijaron al pueblo americano como a muchos más en diversos puntos del planeta.



A los latinoamericanos nos tocó ahí un trozo de esperanza con el tema de la inmigración. El asunto venía mal: andábamos relegados y puestos tras el muro que levantó el loco aquel. Desde el primer día, Biden mostró decisión para cambiar esa situación. Solo que doce meses después esos cambios no se sienten.



Lo vemos mañana y noche, la tragedia sigue siendo la misma y el carísimo sueño americano permanece intacto. Lo pagan y lo sufren cientos de miles de los nuestros, a los que se suman cada vez más africanos y asiáticos. Todos metidos en ese camino incierto que lleva al hueco del despojo y de la muerte, mientras las mafias de traficantes operan a sus anchas a lo largo del continente con su criminal mercado en plena bonanza.



Igual, con esos y más líos comunes, América Latina sigue sin figurar en la primera agenda de Estados Unidos. O simplemente figuramos tan poco porque los afanes de su administración son otros y nada menores.



A ver, en estos doce meses hay: los impresionantes efectos de la pandemia y una inflación de dimensiones cada vez más preocupantes (con China de por medio), Afganistán y Ucrania en llamas (nada menos que con Rusia en el camino), Eso sin contar con que las cuentas no cuadran para luchar contra la pobreza y los efectos del cambio climático, el partido demócrata anda a la deriva y un discurso racista de sectores extremos afines a los republicanos comienza a calar, como calan en el mundo entero actual las peores ideas.



En beneficio de Biden se podría decir que no la ha tenido fácil y que la tendrá peor aún en lo que viene, con el eterno interrogante de su salud y su edad como agravantes.



¿Y la suerte de América Latina, tan ligada a ese mismo destino? Pues visto todo eso, muy compleja. Con poco por contar, aparte de una tímida señal. Se trata del Entendimiento Bicentenario, suscrito en octubre de 2021 por Biden y Andrés Manuel López Obrador.



De forma integral se pretenden con él políticas laborales y de salubridad que den prelación a los jóvenes, a lado y lado de la frontera. Una forma de restarles fuerza a los carteles que siempre apuntan a ellos para reclutarlos. Sin dejar de combatirlos, eso sí, con más inteligencia que despliegue de grandes contingentes. O sea, una apuesta social que, de funcionar, podría dar lugar a una nueva era en las relaciones no solo con México sino con toda la región. Pero aún es muy temprano para anticipar resultados.



Está claro que con Biden seguimos siendo el patio trasero. Más allá de que él mismo acaba de decir que sí somos patio, pero delantero. Frase con la que no pasará a la historia. Como tampoco hasta ahora lo logra de cara a los suyos y del mundo entero en este, su discreto año primero.

​Sigue en Twitter @VictorDiusabaR