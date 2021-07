Dictaduras todas

Julio 25, 2021 - 11:40 p. m.

2021-07-25

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Cuando se habla de dictaduras puede haber dos problemas. Uno, que se considere que las hay buenas, regulares y malas. Y dos: que a la hora de calificarlas, valgan más las afinidades - de ideología, de coyuntura o de oportunidad - que las propias evidencias.



Y es que, ¿quiénes son y cómo obran los déspotas? Pues lo más parecido hoy a Miguel Díaz-Canel en Cuba y a Daniel Ortega en Nicaragua. El primero, un eterno y anodino burócrata que recibió el abuso de poder como clara herencia de los Castro. Al fin y al cabo, Fidel eligió pasar a la historia como eso, como dictador, hasta el punto de que se empeñó en morir como tal, mientras Raúl no pasó de ser ese mediocre hermano que se dedicó a vivir del apellido.



Ortega intenta disfrazar su absolutismo. Lo hace en vano, porque él y su ‘familia real’ pretenden engañar al mundo con el cuento ser hijos de la voluntad popular. Como si la democracia fuera apenas eso, asunto de un día de elecciones.



Lo dicho, la misma vaina.



Y todos presumen, al igual que Nicolás Maduro en Venezuela, de ser la izquierda de estos tiempos, un ropaje con el que seducen incautos y tapan tropelías. Todo - lo de Cuba, Nicaragua y Venezuela -, una pésima coincidencia para los pueblos a los que sojuzgan.



Quizás la historia pudo ser otra. Porque, en su momento, todos protagonizaron luchas para echar a dictadores a los que - cómo es la vida - ahora emulan sin vergüenza. Los barbudos de Fidel, para sacar al corrupto y violento Fulgencio Batista. Los sandinistas, para expulsar a la criminal pandilla de los Somoza. Lo de Maduro y, antes Hugo Chávez, otra cosa, sin negar que encontraron una veta en el caos de un país carcomido por la élite de una clase política dedicada a asaltar el Estado.



En cada uno de esos momentos, millones de desposeídos confiaron en que las cosas iban a cambiar. Cosa que no pasó y que ahora lleva a que los damnificados exijan pan y libertad. A lo que se les responde como responden siempre los tiranos, y quienes hacen curso para llegar a serlo: persecución, cárcel, desaparición y muerte.



En Nicaragua sorprende que tres años después de la brutal represión policial y paramilitar que costó centenares de vidas, Ortega se mantenga, como si nada. Suele suceder: un futuro dictador deja en el camino sus orejas de lobo, en cambio lo que sí oculta muy bien es hasta cuándo quiere quedarse.



Y en Cuba, a la que viajé como enviado especial de este diario a comienzos de los años 90, aterra que su situación siga siendo la misma que encontré en la isla. La del desgreño y la opresión de quienes gobiernan, más el infame bloqueo de Estados Unidos. Al final, la misma receta: violencia oficial, imposición del miedo y oídos sordos.



Como todas las dictaduras, esas son indefendibles. Como indefendibles son las que les han precedido, porque no hay dictaduras buenas. Lo resumiría así: entre la Cuba de Fidel y la Chile de Pinochet, a la que también tuve la oportunidad de viajar como periodista, encontré diferencias de forma, pero enormes similitudes de fondo. Por ejemplo, en su encendido discurso para ocultar las violaciones a los derechos humanos y la cacería con saña a la oposición. Además de esa redomada capacidad para mentir sobre las reales vicisitudes de sus pueblos. Nadie miente mejor que un dictador. Fue así como el comandante vendió una supuesta Cuba sinónimo de igualdad, mientras en Chile el general posó de autor de un modelo de recuperación económica y social. Pura paja de ambos, como luego quedó a la vista.



Aunque podríamos ir más atrás y hacer una lista en la que los extremos no solo se tocan sino que se encuentran. Sumen: Stalin, Hitler, Mussolini, Franco (¿sabían que tuvo muy buenas relaciones con Fidel?), Duvalier, Ceaucescu, Salazar, Videla, Trujillo y demás. Hoy, todos yacen ahora en el mismo lugar al que, más temprano que tarde, irán a parar aquellos que les siguen sus temibles pasos y otros señores de las sombras.

Sigue en Twitter @VictorDiusabaR