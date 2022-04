Detrás del perdón

Abril 17, 2022 - 11:40 p. m.

2022-04-17

Por:

Víctor Diusabá Rojas

La propuesta de “perdón social” y su posterior proceder frente al tierrero que armó con ella son nueva muestra de quién es Gustavo Petro.



El suyo, un perfil hecho de complejidades, volvió a mostrar esta última semana el carácter de polo de atracción en que se ha convertido. Para los suyos y para sus malquerientes.



Eso, ser protagonista, es lo que ha querido siempre, en la muy juiciosa tarea que emprendió para convertirse en caudillo. Esa fijación tan recurrente en América Latina, con dos genuinos representantes aquí. Uno, él. El otro, Álvaro Uribe.



Pero el caudillo de moda es Petro. Hoy, por ejemplo, pueden decir lo que digan Gutiérrez (‘Fico’), Fajardo, Hernández e Íngrid y alguno más que se autoproclama candidato. Incluso, puede salir a decir cosas el propio Uribe. A lo sumo, todos apenas logran hacerse oír. En cambio, Petro se despacha y sobreviene la tormenta. Pasó hace unos días con las pensiones, sucede igual ahora con el tal perdón social.



¿Cómo es que Petro pone agenda en este país y a partir de qué?

Todo parecería ser un plan. No lo creo tanto, me suena más bien que Petro es un cazador profesional de oportunidades. Un candidato hábil para convertir cualquier coyuntura en parte de un programa de gobierno inexistente.



Así, a los ojos de todos, convierte el simple paso de una nube en un aparente tratado de nefología, la ciencia que las estudia a fondo.

No debe fácil derivar hacerlo, convertir cualquier tema en cuadratura del círculo. En apariencia, a él le resulta sencillo. Arma un discurso sobre lo que sea, le pone algo de imaginación, demuestra un mínimo conocimiento y enseguida echa mano de un autor célebre, mejor si es con cita incluida.



Jacques Derrida, por ejemplo, como sucedió en este caso. Derrida, ese filósofo francés ya fallecido del que, disculpen pues, no teníamos ni idea y al que puso de por medio en una extraña cita: la de capos de la corrupción y la parapolítica entre otras especialidades, con un interlocutor nada casual, su propio hermano.



Claro, Petro sabe que en situaciones así no basta con ese menú. Como pasó con la W sobre el perdón social. Igual, ese día sacó la chapa de viejo lobo para buscar salir del mal paso. Reconoció entonces que, en efecto, su hermano había estado en La Picota. ¿Para qué? Para lo del perdón. ¿Y reunido con quién? Con Iván Moreno Rojas. “A quien metí a la cárcel”, dijo enseguida, para, en vano, tratar de marcar distancia con ese antiguo copartidario.



Solo pasaron unas horas de eso, antes de que surgiera otro Petro. Ese boxeador que, frente a los cuestionamientos, tira golpes mientras retrocede. Y el mismo que orienta las conversaciones públicas hacia donde más le conviene, mientras a la par desorienta a quien habla con él.



De ser necesario, al final de la charla, y sin saber cómo, convierte a ese interlocutor en su adversario y, quizás, en su enemigo, al que le pone apellido, ya saben cuál. Del resto se encargan sus redes sociales, muy eficientes en materia de moler todo lo que les suene que va en sentido contrario de su jefe.



Así, entre empellones y circunloquios, Petro suele encontrar la salida a embrollos como el actual. Aunque aún le queda otra carta que jamás le falla, la propia victimización.



Por eso, en dos o tres saltos se pasó de la promoción y defensa del “perdón social” a dejar la imagen de que había caído en una trampa. Perdón, no él, sino “el colectivo”. Ya se sabe: en el petrismo se democratizan los errores y se privatizan los éxitos, ya saben a favor de quién.



Me pregunto: si Petro gana, ¿será como Presidente una versión muy parecida a esta de candidato? ¿Correrán sus contradictores y críticos la misma suerte de descalificación que están corriendo ahora?



Y, por si acaso, no me gusta Gutiérrez. Mejor dicho, tampoco me gusta Gutiérrez, a quien además le dicen ‘Fico’.



Sigue en Twitter @VictorDiusabaR