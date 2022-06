Mayo 31, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-31

Por:

Vicky Perea García

Los colombianos -y creo que en especial Gustavo Petro y su equipo de campaña-, estamos en proceso de asimilar lo que sucedió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.



Contra cualquier pronóstico, y encuesta, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández remontó en la carrera, se ubicó segundo en la contienda y disputará con Petro el primer cargo de la Nación. Hasta esa instancia llegó con una para nada despreciable cifra de seis millones de votos.



Así cambió en un día el rumbo de la contienda y de paso la percepción sobre lo que puede ser el futuro del país. Lo cual obligará en las próximas tres semanas a reformar discursos, repensar la forma de hacer la campaña y corregir la diatriba de odio y ataques en la que llevamos sumergidos no en los recientes meses sino desde hace cuatro años.



Y no es porque los insultos o los golpes bajos vayan a desaparecer como por arte de magia. Es que como uno de los destinatarios cambió y éste no tiene fama de ser precisamente el más moderado, el tono deberá ser distinto. Si no los próximos 19 días se convertirán en un infierno y las llamas chamuscarán a mucho más.



Los mensajes que dejó la jornada electoral del domingo fueron claros: hay un enorme sector inconforme, representado en los 8,5 millones de votos que alcanzó Petro, que reclama el cambio y cree que el candidato de la izquierda lo conseguirá. En lo personal, y no me han convencido de lo contrario, creo que de salir elegido el riesgo para la estabilidad del país, de su institucionalidad y de la economía son gigantescos.



Que el uribismo murió, no lo tengo tan claro. Por supuesto va en picada, entre muchas razones por los palos de ciego de este gobierno, por los escándalos de corrupción que involucra a algunos de sus allegados, por los falsos positivos y porque su principal figura dejó de atraer hace rato a las masas. Pero buena parte de los cinco millones de votos de Fico son uribistas, que no dejarán de serlo así ahora cambien de tolda de cara a las presidenciales, y eso es un caudal importante.



El centro fracasó, para tristeza de quienes como yo no queremos estar en los extremos y pensamos que es posible tener alternativas que reconcilien a este país, atiendan las demandas de oportunidades y mejor nivel de vida que reclama la población, comprendan que es la educación la que salvará a nuestra nación y defiendan de las aves carroñeras los recursos públicos porque son sagrados. Ese centro no despegó, no convenció, no encendió pasiones y por eso se murió. Ojalá resucité, se replantee y vuelva a ser una opción.



La llegada del ingeniero Rodolfo Hernández a la final de la contienda presidencial también dice mucho de lo que piensan los colombianos. Quienes lo votaron seguramente quisieron desmontarse de los partidos tradicionales, de la forma usual de hacer la política, demostraron su hastío por los extremos y a la vez su temor por un gobierno de izquierda.

Y de alguna forma rememoraron en él al patriarca de carácter fuerte, al que no le tiembla la voz ni esconde la mano -ya todos sabemos de lo que es capaz si se le ‘vuela’ el genio-, y que les genera más confianza. Sí, el exalcalde de Bucaramanga se sale de los esquemas tradicionales.

¿Y ahora?, eso es lo que muchos nos preguntamos. El destino de Colombia después del 19 de junio no está claro. Si se daba por sentado que en una eventual contienda entre Petro y Fico el primero tendría más chance de ganar, ahora puede suceder que quien llegue al poder sea Rodolfo Hernández.



Así a muchos no les gusten las matemáticas, las cuentas del ingeniero son más claras porque quienes votaron por Fico ya se encuentran en sus toldas, hay fajardistas que se irán con él porque no les llena la izquierda -o votarán en blanco que es una opción respetable-, y así sumen poco, los votos del pastor John Milton y de Gómez Martínez serán para él. Petro no tiene mucho más de donde sumar, que no se haga falsas ilusiones.



***

PD: De las dos candidatas a la Vicepresidencia, me quedo con Marelen Castillo. Por caleña, por mejor preparada, por ser educadora que es lo que más necesita el país, por no despertar resentimientos y por simpática.





Sigue en Twitter @Veperea