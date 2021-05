Mayo 18, 2021 - 11:40 p. m.

2021-05-18

Por:

Vicky Perea García

Los he buscado por todos los lados y desde los diferentes frentes, pero no los encuentro. Son los desaparecidos, los invisibles, los que no existen.



A diario, cuando veo esta patria golpeada, desesperanzada y sin norte, me pregunto dónde están. Y la respuesta siempre llega igual: no hay. O díganme si me equivoco, porque por ningún lado veo a los verdaderos líderes, esos que son imprescindibles para hacerle frente a una coyuntura como la que vive hoy Colombia, capaces de sentarse a dialogar, preparados para llegar a los consensos que reclama la Nación, empoderados para saber cuándo ceder y cuándo mantenerse firmes, inteligentes para guiar a sus legiones, con los pantalones bien puestos para hacer valer la autoridad y mantener el orden. Líderes en toda la extensión de la palabra.



Empecemos por la casa. Cali cumple tres semanas en su más oscura noche. De lo que debió ser una protesta pacífica se pasó en horas a una serie de campos de batalla inconexos y de ahí a la anarquía representada en una ciudad al garete, donde la violencia se convirtió en una forma absurda de lucha, se les abrieron de par en par las puertas a los foráneos para que vinieran a imponer su ley, se dejó a sus anchas a la delincuencia para que secuestrara en sus propios barrios y casas a los caleños, y la muerte nos estalló en la cara sin saber a ciencia cierta quién la provocaba.



Y mientras tanto, quien debía ser el líder natural para enfrentar la situación estaba perdido o dando bandazos, sin asumir la defensa de su ciudad y de sus gobernados, por el contrario, generando confusión o exacerbando los ánimos. Y si al Alcalde le quedó grande el manejo de la crisis, al Concejo hay que reclamarle su desaparición. ¿Dónde están en esta debacle 20 de los 21 concejales que cuando fueron elegidos se comprometieron a velar por los intereses de los caleños? Sordos, mudos y ciegos todos, a excepción de Diana Rojas. Así los recordará su ciudad.



Esa falta de liderazgo y de líderes se hizo igual de evidente en el Valle y en sus municipios, donde a excepción de las gestiones de la Gobernadora para permitir el paso ‘humanitario’ de alimentos, gasolina o insumos de salud, poco se ha hecho para superar este trance. Para no ir lejos, ¿alguien acaso ha visto al Alcalde de Yumbo mientras su ciudad arde en llamas y completa tres semanas bloqueada?



Y hablemos de los promotores del paro, esa Hidra de Lerna de múltiples cabezas. En Cali se hizo evidente que no prevalece una unidad, que hay tantos grupos de protestantes como intereses particulares, que no hay un gran líder -ni siquiera Petro- que aglutine a quienes se sienten inconformes y que sea coherente a la hora de negociar, o que les dé un norte a esas voces sensatas, que las hay y que reclaman cambios profundos para el país.



Dejo para lo último al liderazgo nacional y comienzo por el Congreso, tanto o más escondido que el Concejo de Cali en esta coyuntura.

Tenemos 280 legisladores y ni siquiera el 1% ha salido a defender el Estado de derecho o a colaborar para superar la crisis cuyos efectos sociales, económicos y políticos nos estallan en la cara y serán aún más graves entre más días pasen.



Al presidente Iván Duque nadie le perdonará que no hubiese llegado desde el minuto uno a Cali a ejercer su liderazgo y a ponerle rumbo a este barco a la deriva. Tampoco olvidará Colombia el caos con la fallida reforma tributaria, necesaria pero mal planteada e inoportuna. Ahora la tiene más complicada: encontrar el punto de la balanza para recuperar el orden como lo prometió el lunes, defender la vida de los colombianos incluso de quienes impulsan esta barbarie, garantizar la recuperación económica y social y, como ya lo dije, llevar a puerto seguro esta democracia.



Ojalá ahora sí saque a relucir ese talante de líder que el país le reclama. Y ojalá en estos meses aparezcan no uno si no muchos connacionales capaces de ejercer el liderazgo que demandamos quienes no nos ubicamos en ningún extremo. Tibios que nos llaman.

​Sigue en Twitter @Veperea