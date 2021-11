La minga en Cali

Noviembre 16, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-16

Por:

Vicky Perea García

Las heridas que tiene Cali son profundas, llevan años abiertas y el proceso de cicatrización ha sido fallido. Hace siete meses quedaron expuestas de la peor manera porque lo que en principio pudo ser un reclamo justo que debía ser escuchado por el Estado, terminó siendo aprovechado por aquellos a quienes les conviene que la sangre no pare de brotar.



Los verdaderos responsables salieron desde diferentes trincheras, generaron el caos, dividieron y dejaron no una ciudad sino una sociedad golpeada, con laceraciones aún más profundas de las que ya tenía antes de ese 28 de abril.



Pretender que en 200 días se consiga lo que no se ha podido en cuatro o cinco décadas, más o menos el tiempo que lleva gestándose esta bomba social en la capital vallecaucana, es irreal. Lo acontecido sí sirvió para que se reconociera la urgencia de unir esfuerzos y concretar proyectos que empiecen a cerrar las brechas y desigualdades provocadas por tantos años y tan disímiles factores. El camino se ha marcado, necesitará del compromiso ciudadano, gubernamental, empresarial y de los diferentes estamentos que conforman nuestra sociedad para que tenga continuidad y consiga el propósito social que se busca.



Pero volvamos a lo inmediato. A este ahora en que las marcas de esos casi dos meses de bloqueos, enfrentamientos, vandalismo y extremos de un lado, del otro y del siguiente, continúan visibles y parecen acentuadas, entre otras razones porque quienes están llamados a liderar las acciones y el proceso de reconciliación no lo han hecho y más bien parecen dispuestos a seguir distanciando a los caleños a través de discursos que dividen.



Cada semáforo que no funciona, cada estación del MÍO sin reparar, cada pared con mensajes violentos son recordatorios de lo que sucedió, como lo son cada muerte violenta y cada ataque sin esclarecer de los cometidos durante los 60 días que siguieron al paro.



Si a ello se suma un alcalde a quien se le olvidó que gobierna para 2,5 millones de caleños, no para la mitad, ni para el 75%, sino para todos; un alcalde que solo escucha a quien quiere y lo que quiere; un alcalde que excluye en lugar de convocar, lo que vive Cali es una ‘calma chicha’. Hoy la capital del Valle es una especie de globo de helio a quien cualquiera con un alfiler puede hacer estallar en el momento que le provoque.



Por eso lo inoportuno de la llegada de la minga organizada por el Comité Regional Indígena del Cauca, Cric, el próximo 10 de diciembre a Cali.

Nadie puede negar el papel que las comunidades indígenas tuvieron durante el paro que afectó al departamento, en especial a su capital, ni el resentimiento que generó su presencia en la ciudad. Y si a ello se suman declaraciones como la de Hermes Pete, exconsejero de la organización indígena, quien amenazó con no permitir la Navidad en Cali y responder si se sienten agredidos, los temores que han expresado los caleños deben escucharse.



Por supuesto que la protesta y la libre movilización son derechos constitucionales de todos los colombianos, y quienes hacen parte de la minga son ciudadanos en derecho. Pero aquí hay que establecer garantías para que no se repitan eventos como los sucedidos durante el paro. Puede ser que la minga venga en son de “paz y reconciliación” como dijo el alcalde después de la reunión que sostuvo con ellos en el CAM, pero con tantos ánimos caldeados de lado y lado, lo mejor es prevenir cualquier situación que encienda de nuevo la mecha.



Alcalde Ospina, la prioridad son Cali, su gente y su tranquilidad.

​Sigue en Twitter @Veperea