Salvemos la cultura

Septiembre 07, 2020 - 11:45 p. m. 2020-09-07 Por: Vanessa De La Torre Sanclemente

Están vendiendo ‘Casa E’, el espacio creativo que durante ocho años y con el ímpetu que la caracteriza, la magistral Alejandra Borrero lideró. Una casa construida en la década de 1950, con la intención de ponerle onda arquitectónica al entonces cotizado sector de Teusaquillo en Bogotá.



La casa es maravillosa: unas escaleras danzantes conectan un piso con otro y uno se va perdiendo entre salones y telones en los que se han presentado las obras de teatro más deliciosas de la noche capitalina.

Actores profesionales y no, músicos, amantes de la bohemia y espectadores espontáneos han encontrado allí un espacio para un vino de más o de menos, en charla o en silencio, mientras el teatro, el teatro que es tan fascinante, toma vida y nos lleva a otros mundos.



Todo eso pasó en ‘Casa E’ desde agosto del 2008 cuando Alejandra la inauguró sobre el luto aún latente y doloroso de Fanny Mikey que siempre la impulsó a perseguir sus sueños por más inverosímiles que fueran.



La semana pasada Alejandra ya no pudo más: sacó el letrero que tenía guardado y lo colgó en la fachada. ‘Se vende’, dice ahora. Vale más de cinco mil millones de pesos. Sostener este templo de la cultura en una pandemia, en la que todos hemos perdido algo, terminó siendo imposible. La historia ya la sabemos. La hemos escuchado desde el primer día: no hay taquilla, no hay ventas, el teatro virtual no es sostenible porque para eso existen ya el cine y la televisión. El teatro se tiene que oler y respirar. Y en estos tiempos tristes en los que la prioridad es la vida, articular proyectos de rescate para el sector cultura, parece ser el último eslabón de la cadena de intereses. Gran error. Triste error.



El fin de espacios como ‘Casa E’ está ocurriendo ante los ojos de un país que disfruta más la cultura de lo que muchos mandatarios piensan. El teatro gusta, el arte educa. Las ferias de los libros cada vez tienen más acogida y es solo mirar el afán con el que todos queremos salir a caminar por las calles después de casi seis meses encerrados, para entender lo importante que son esos espacios en los que nos divertimos, nos reconocemos y nos miramos con otros. La vida cultural de un país no puede quedarse encerrada en centros comerciales. Todos necesitamos cultura, arte, música, ir al cine, caminar de la mano, bailar -así sea con tapabocas-, leer, disfrutar conciertos -así sea con tapabocas- y volver a teatro -así sea con tapabocas-. El arte nos diferencia de los animales y de unos y otros. Por eso es tan importante que salvemos la cultura.



Y resulta por lo menos paradójico que Nicolás Montero, que viene del teatro, sea el secretario de Cultura de una Bogotá en la que una meca como ‘Casa E’, cierra sus puertas.



