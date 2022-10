Octubre 17, 2022 - 11:45 p. m.

2022-10-17

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

En estos tiempos de lluvia y arcoíris, vale la pena intentar comprender el fenómeno del poder; el impacto que puede causar en una persona, tener poder.



El nuevo rumbo de Colombia está siendo determinado por algunos que nunca han tenido poder o -al menos- no como lo están teniendo ahora.



Y, es entonces, con ese contexto, que empieza uno a ver cómo uno dice una cosa y el otro, otra; y hay contradicciones y declaraciones innecesarias; y se buscan protagonismos al precio que sea y la responsabilidad se desdibuja y el ego se enaltece y la controversia se vuelve pan de cada día -cada vez más costoso porque la inflación abruma- y entender que el poder es para poder y no para brillos efímeros, asimilarlo, comprenderlo y vivirlo, sí que es difícil.



El poder enceguece, aturde, perturba, obnubila. Es tentador y enloquecedor al mismo tiempo. Como el más poderoso de los placeres y como el más fuerte de los barbitúricos.



A Calígula y a Cómodo, emperadores romanos, los enloqueció tener poder, los desbordó, los volvió salvajes y los destruyó.



Julio César, en cambio, que terminó siendo el gran romano, inspirador de cualquier político que quiera ser relevante, siempre supo para qué era el poder y cómo administrarlo. Bueno, Cleopatra lo iba enredando - ¡cómo no! - pero consiguió lo que todos los poderosos buscan: la gloria.



Y la gloria, a estas alturas de la civilización ya lo deberíamos saber, no se consigue con berrinches ni excesos, ni con declaraciones desbordadas ni con obsesiones injustificadas.



Se consigue -como siempre ha sido en la historia de la humanidad- impactando positivamente la vida de la gente, manteniendo el equilibrio de las naciones aun en los tiempos más tormentosos.



A veces me da la sensación de que nos quieren convencer de que Colombia ha estado manejada desde años atrás por una partida de bandidos que solo saquearon el Estado.



La corrupción es, por supuesto, un reto nacional. Pero desconocer que aquí ha habido unos idealistas tecnócratas interesantes que le han dado rumbo a este país y que hay que rehacerlo todo, es creerse el cuento del poder. Y ya sabemos qué les pasó a aquellos que se lo creyeron.