Hay candidatos

Septiembre 06, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-06

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

El lanzamiento de Alejandro Gaviria a la candidatura presidencial es una buena noticia: un tipo decente y preparado, alejado de la política tradicional, aunque conozca la política tradicional. No se es ministro ni subdirector de Planeación y de Fedesarrollo sin tener vínculos con el poder. Y eso, es una buena noticia, porque lo que significa es que por más que ha mirado al poder tradicional de frente, no se ha dejado permear de sus vicios.



Gaviria tiene ahora el reto del silencio, porque -como les dicen los abogados a sus defendidos- cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Es que no puede cometer errores como el de los innecesarios aplausos a Carrasquilla la semana pasada. De eso, sí que tiene que cuidarse. A las bodegas no se les puede dar semejante papaya.



Nadie duda de las capacidades de Carrasquilla, lo que pasa es que su nombramiento en el Banco de la República es un dedo en la llaga de un país adolorido que como la brasa de una fogata, se puede prender de nuevo en cualquier momento. El respeto por el malestar de los demás son mejores aliados que la soberbia. Aquí ha sobrado soberbia y han faltado compresión y compasión, indispensables en el ejercicio del poder.



Pero volvamos a lo presidenciable. Tenemos entonces a Alejandro Gaviria que arrancó fuerte y con muchos aplausos pero faltan nueve meses para la primera ronda. Y hay buenos candidatos: Enrique Peñalosa ha demostrado con creces su capacidad de ejecución y aunque es torpe para hablar y terco, es un tipo con mucha experiencia que organizó con proyectos serios a la caótica Bogotá. Su experiencia está probada y ya a estas alturas estamos de acuerdo en que se necesita un presidente con experiencia. Mucha, mucha experiencia. Federico Gutiérrez está haciendo una campaña llamativa, fresca, de calle, de charla con la gente y de contacto con los jóvenes. Y lo sabe hacer porque lo hizo durante su alcaldía en Medellín. Si quiere llegar a la segunda vuelta no se le puede notar mucho su cercanía con Uribe. Porque lo que sí está claro es que Petro pasa a la segunda vuelta y como en este país Uribe y Petro han dividido como nadie, a Petro le conviene que su rival sea un uribista purasangre, para aglutinar no solo el descontento si no el centro.



La lista incluye también a Juan Manuel Galán, joven y talentoso, y a Fajardo que está haciendo una campaña interesante y activa. Esta no es la contienda de Cristo, De La Calle ni Echeverry. No nos sorprenda si el Centro Democrático le vuelve a hacer conejo a Zuluaga y catapulta a María Fernanda Cabal que con todo y lo delirante que es, aglutina un voto vergonzante importante en un país donde todo el mundo quiere cambios.



El año entrante es crucial para el país. La pandemia nos dejó descuadernados y esa sensación colectiva de derrota y caos, le conviene a unos pocos. Toca meterle optimismo a la vida diaria, y recordar que hay buenos candidatos. Que no tenemos por qué escoger entre el que menos nos gusta.

