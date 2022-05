Colombia cambió

Mayo 30, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-30

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

La carrera presidencial que estamos viviendo es inédita: es la primera vez que dos candidatos que se autocalifican como ‘independientes’ llegan a segunda vuelta. Es, además, la primera vez que la izquierda tiene reales posibilidades de llegar a la Casa de Nariño y que un desconocido que la última vez que se midió en las urnas sacó 77.000 votos, tiene también un pie en el palacio presidencial.



Petro es el ganador de la contienda del domingo, pero el personaje del momento es Rodolfo Hernández, un hombre de 77 años, exalcalde de Bucaramanga, polémico, atrevido, sin experiencia nacional e impredecible. Dueño, de la noche a la mañana, de seis millones de votos que me atrevo a decir no son suyos. Me explico: parte de Colombia no votó por Rodolfo, votó contra Petro y contra Uribe.



El nuestro es un país agotado, con la mecha prendida a punto de combustión, hambriento, triste, sobre todo triste. Un país que se insulta todos los días, donde unos criminales paralizan ciudades capitales porque les extraditan a su jefe ante los ojos incapaces de la Fuerza Pública y en el que el presidente, en un gesto inexplicable de desubique, se atreve a decir que “sería reelegido” mientras su país se desmorona.



En Colombia, los jóvenes no encuentran qué hacer y los que mandan se inventaron un aumento del salario mínimo para echarle pañitos de agua tibia a millones que no tienen cómo mercar. La inflación nos tiene con el agua al cuello. Duque no entendió nada. Absolutamente nada. Puso amigos de cuestionable independencia en puestos tan relevantes como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Y como consecuencia de tantos errores, por primera vez en dos décadas, Álvaro Uribe no aparece en campaña. Sí, ese personaje que ha determinado la política nacional desde que lo vimos en su primera contienda presidencial y que es el único en 20 años que ha ganado en primera vuelta, esta vez le tocó guardar silencio público. Porque ya ser ‘el de Uribe’, resta puntos, no agrega. Por eso si Rodolfo quiere ganar, tiene que mantener a kilómetros a todos esos políticos sanguijuela que se las ingeniarán para tomarse una foto con él. Lo acabarían, como acabaron con Fico.



Algo más: los jóvenes que tienen 30 años y que no habían visto un mandatario designado por Uribe, están a punto de verlo. Todo cambió. El presidente no se dio cuenta, pero la gente sí. Y hay millones de personas que no quieren a Petro pero tampoco a Uribe. Ni al uno ni al otro. Quieren a Rodolfo Hernández básicamente porque no es ninguno de los dos.



Y, entonces, a Petro, que se lanza por tercera vez, se le está enredando el triunfo que parecía certero. Las encuestas acertaron y, tal vez, Fico no le hubiera ganado a Petro que es un hueso duro de roer, pero Rodolfo tiene cómo ganarle. Básicamente porque el domingo en la noche Petro se volvió lo de antes, el establecimiento, el que lleva años haciendo política y una gran parte del país que vio a sus ciudades arder ante el silencio -o el empuje, depende- de Gustavo Petro, no quiere eso ni nada de lo que él representa. No importa, incluso, si la opción es tan pero tan impredecible como Rodolfo Hernández.



