Vanessa De La Torre Sanclemente

Todo en la historia de Aída Merlano es tristísimo: una chica que creció viendo la corrupción como algo normal, como una práctica familiar que se hacía próspera en medio de los ruidos electorales; una chica que luego se volvió protagonista y no simple ‘organizadora’ de la mano de un hombre poderosísimo -mucho mayor que ella- que la moldeó a su imagen y semejanza para que le obedeciera y le sirviera a sus propósitos y apetitos, y que le tiró la puerta en la cara cuando ella quiso ser y hacer lo que ella quería. Cuando dejó de serle útil.



A la política, Aida Merlano le vio la cara desde niña. Su padre recogía votos en los barrios populares de Barranquilla, y así ella aprendió lo bueno, lo malo y lo feo que hay detrás de ganar elecciones. Se volvió, ella solita, toda una maquinaria, para usar el término de moda en esta contienda.



Se enamoró de Alex Char. ¿Cómo no? El poder seduce y la dupla con el ex alcalde y hoy candidato presidencial no podía ser más prometedora, más cómplice, más intensa. Hubo fuego en el tarjetón.



Pero Aida Merlano no calificaba para clubes. Muy talentosa, inteligente y muy guapa, pero mejor allá, bien lejitos, sin hacer tambalear matrimonios aplaudidos socialmente.



Ella dice que le montaron un entramado para meterla presa porque la querían lejos de Alex Char.



Cierto o no, nadie calculó su cálculo y su desconfianza. Guardó fotos y chats, para protegerse por si acaso, como Mónica Lewinsky con el legendario vestido azul. Y para probar su cercanía con Char y lograr lo que logró -que le paren bolas- hizo pública una foto cargada de intimidad, pétalos de flores y champán.



Aída tenía clarísimo lo que podía causar. Esperó el momento preciso, la contienda presidencial, y como la más herida de las mujeres se le paró de frente a los Char para recordarles que existe.



Por el momento sólo tenemos la prueba de un romance delicioso con todo y el señor casado.



Y tenemos, también, la palabra de una mujer que se sintió engañada, utilizada y traicionada y está dispuesta a ir hasta a donde toque para que le devuelvan lo que le quitaron: su dignidad.



Antes, Aída Merlano quería ser la única. No pudo. Ya no quiere serlo.

