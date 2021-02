Al fin Marte

Febrero 24, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-24 Por: Santiago Gamboa

Al fin Marte, pensé que nunca llegaríamos.



Mi anhelo es comprar desde ya un terreno en ese planeta, pero no por el sector del cráter Jézero, que me parece un tanto árido, sino más al norte. Pienso en una zona más pedregosa y fresca, de granito con

incrustaciones de cuarzo, de fina pizarra espejeante, de mármoles cristalizados después de alguna era glacial, de cuarcitas, areniscas y piedras calizas, una cueva con estalagmitas y estalactitas de cobalto, como la gruta de Edmundo Dantés en la isla de Montecristo solo que en ese lejano planeta, que ya no será tan lejano pero sí muy tranquilo.



Qué paz, qué tranquilidad se debe respirar allá. La región norte de Marte estará llena de cavernas frescas y sombreadas. Ahí podré instalar mi biblioteca, mi computador. Supongo que allá el wifi debe ir a mil. Lo de la alimentación se hará a través de pastillas energéticas y la verdad es que ahora que estoy dedicado al ayuno intermitente (dieta número 37 de mis últimos 35 años) no creo que plantee problemas. Supongo que de vez en cuando llegarán naves cargadas de vinos de Burdeos y Borgoña, sobre todo de Saint Emilion y Chablis, que fueron mi perdición cuando vivía en la Tierra. Seguro que habrá algún mini mercado donde consiga jamón serrano y aceitunas.



Tengo tantas ganas de vivir en Marte que ya siento que estoy en mi nueva casa, una gruta con cinco ambientes y luz indirecta para evitar las sombras platónicas en los muros, con un terreno amplio a la entrada que puede servir de recibidor, aunque en Marte daré muy pocas fiestas. Quiero pasar mis últimos años dedicado a escribir unas memorias que llevarán por título Últimos días sobre la Tierra, y la verdad es que ya empecé con los primeros capítulos, pues necesito que las editoriales terrícolas se sientan atraídas y ofrezcan un suculento adelanto que me permita cerrar la compra de ese anhelado terreno. Si lo dejo para el año entrante los precios van a estar por los cielos (¡podrían llegar a Marte!).



Sé que voy a ser inmensamente feliz allá y cuando entre la nostalgia me sentaré en una de las tumbonas exteriores a mirar el universo, esa llanura silenciosa e indiferente, para intentar descifrar algo de mi pequeño o minúsculo destino. O iré a dar un paseo. No creo que haya ningún problema humano que no pueda resolverse caminando por cualquiera de las solitarias avenidas de Marte, bajo la luz nocturna de otras lunas.



De vez en cuando, si con el paso del tiempo la nostalgia persiste, ubicaré a lo lejos, en la zona sur del sistema planetario, esa lucecita que parpadea como un niño hambriento y que se llama Tierra, el lugar del que me fui hace ya tantos años y al que sólo podré volver con la memoria y los libros.



Porque la Tierra, para mí, sucumbió ante los gritos y las vociferantes opiniones de unos y otros, que subieron de tono hasta hacer colapsar el espacio hertziano. El ready made, la autoficción, el estilo indirecto libre y sobre todo el reggaetón la convirtieron en un lugar invivible. Prefiero refugiarme en la prosa clásica de las estepas marcianas y en la sencilla música de esferas, lunas y planetas. Estaré en contacto frecuente, claro que sí. El zoom funciona de maravilla y escribiré mensajes como este a mis amigos terrícolas, los cuales terminarán siempre del mismo modo: “Con un cariñoso saludo desde Marte. Escriban y manden frutas. Arrivederci, adiós, au revoir”.



