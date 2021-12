Vergüenza Fútbol Club

Diciembre 12, 2021 - 06:30 a. m.

2021-12-12

Por:

Santiago Cruz Hoyos

El domingo 5 de diciembre de 2021 el fútbol, esa pasión tan presente en mi vida, murió un poco para mí. Sucedió cuando, ante el revuelo que veía en Twitter, busqué el video de los dos goles con los que el Unión Magdalena le ganó a Llaneros para ascender a la primera división del fútbol colombiano.



Jamás había visto un acto deportivo tan deshonesto como el que cometieron los jugadores de Llaneros, que se pararon durante los últimos dos minutos del tiempo adicional para que los del Unión anotaran los goles, con los que de paso impidieron el ascenso de Fortaleza. El caricaturista Barreto lo resumió de una manera impecable: dibujó un tapete hacia el arco, el portero a un lado sin oponer resistencia, diciendo: “Pase usted a la A”.



El video de lo sucedido entre el minuto 95 y 96 de ese juego le dio la vuelta al mundo. ‘El Chiringuito de jugones’, uno de los programas deportivos más reconocidos en España, calificó el partido como “el amaño más descarado de la historia”. El periodista Juan Pablo Varsky se preguntó si acaso era un partido en serio; el también periodista Martín Liberman dio en el clavo cuando aseguró que si se permitía el ascenso del Unión Magdalena, el fútbol colombiano perdería todo respeto y credibilidad. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama recordó que ni siquiera en un partido de barrio el rival se deja ganar. Faustino Asprilla mencionó que ni en su despedida los jugadores se pararon tanto como la defensa de Llaneros.



Cuanta razón tiene el escritor y exfutbolista Jorge Valdano cuando afirma que el fútbol no es la vida, pero sí un gran simulador. Los jugadores de Llaneros parados en el campo viendo pasar a los delanteros del Unión sin ni siquiera estirar la pierna para intentar recuperar el balón, su técnico Wálter Aristizábal que salió en rueda de prensa a justificarlos, así como el presidente del equipo, son la metáfora de un país que tolera la corrupción y la deshonestidad al punto que nos acostumbramos a decir: “Robó pero hizo”. Privilegiamos el engaño.



Solo así se entiende un país que permite que se roben $70 mil millones para el Internet de los niños en las zonas rurales y la Ministra responsable del contrato, Karen Abudinen, sigue como si nada; un país donde la presidenta de la Cámara de Representantes plagia su tesis de grado y continúa en su cargo; un país donde un tipo mata a seis jóvenes mientras conduce borracho y un juez le da casa por cárcel, como sucedió con Enrique Vives en Santa Marta.



Y además, cuando Transparencia Internacional denuncia que por la corrupción en Colombia se han perdido $92,77 billones, casi la plata que buscaban todas las reformas tributarias de las últimas décadas, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto para amordazar a la prensa, que ahora no podrá advertir de los posibles robos que estén cometiendo los políticos corruptos, hasta que no se tengan las pruebas definitivas. Con la nueva ley no se hubiera podido denunciar a tiempo el robo de los $70 mil millones de Centros Poblados. Definitivamente es cierto lo que tituló el escritor Ómar Rincón en uno de sus libros: se juega al fútbol como se vive.



Y al igual que lo que sucede en la política cuando se destapan las ollas de corrupción, que se anuncian “exhaustivas investigaciones”, llegar “hasta las últimas consecuencias”, en el caso del fútbol y la deshonestidad de los jugadores de Llaneros todo parece indicar que no pasará nada. Como no ha pasado nada con la investigación de la reventa de boletas por parte de los directivos de Federación de Fútbol. O lo qué sucedió con la plata que pagamos los aficionados por un carné para entrar al estadio que jamás entró en vigencia.



Creo entonces que somos los hinchas los que debemos actuar en caso de que finalmente un equipo como el Unión Magdalena llegue a la primera división de esa manera. No volver al estadio es la mejor forma de protestar, hasta que no se garantice un torneo transparente que no mate la pasión por el fútbol, que no dañe el amor más genuino que puede existir como el que se siente hacia un equipo. Si el Unión asciende así, el próximo torneo no tendría ninguna legitimidad.



Creo también que no podemos olvidar ni a los políticos que se roban este país para no volver a elegirlos, ni al Vergüenza Fútbol Club que jugó ante el Unión. Con una justicia que poco actúa, no olvidar es una manera de sancionar y evitar que la historia se repita.