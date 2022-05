Un santuario para los hipopótamos

Mayo 01, 2022 - 06:30 a. m.

2022-05-01

Por:

Santiago Cruz Hoyos





Hace unas semanas, gracias a un trabajo de la Universidad Nacional y el Instituto Humboldt, se conoció que en el Magdalena Medio ya son 133 los hipopótamos, después de que en 1981 el narcotraficante Pablo Escobar trajera seis a la Hacienda Nápoles desde zoológicos de Estados Unidos. Esa por lo menos es la versión oficial. La leyenda dice que en total eran cuatro los hipopótamos, tres hembras y un macho, que habrían llegado a Colombia desde África en un Antónov, un avión de transporte ruso considerado en su momento como el más grande del mundo.



Lo cierto es que 40 años después los hipopótamos son tantos, que están generando graves afectaciones en el medio ambiente del Magdalena Medio. Al día cada hipopótamo, que puede pesar entre 1000 y 4000 kilos, consume entre 50 y 200 kilos de pastos, vegetales, plantas, generando una afectación en la flora. Como permanecen el mayor tiempo en el agua, sus excrementos terminan en los ríos y en las lagunas, y ese popó aumenta el nitrógeno del agua, lo que hace que las plantas proliferen, y esto incrementa el consumo de oxígeno, afectando la disponibilidad para otras especies.



También los hipopótamos estarían cambiando los cursos de algunas aguas, al moverse por los pantanos con su gran tamaño, y estarían desplazando y poniendo en riesgo a especies nativas como el manatí. Igualmente son animales territoriales y agresivos, por lo que las comunidades podrían correr peligro.



Por todo ello el Ministerio de Ambiente los declaró como ‘especie invasora’. Ahora los investigadores de la Universidad Nacional y el Instituto Humboldt estudian el siguiente paso después del censo que realizaron: ¿qué hacer con 133 hipopótamos? Aunque los científicos han dicho que el sacrificio será la última opción a considerar, está entre las posibilidades. Lo más probable es que se tengan que tomar no una, sino varias decisiones, para que las poblaciones no sigan creciendo.



Por eso, desde que se conoció la declaratoria de especie invasora, 10.800 colombianos iniciaron una ‘firmatón’ en Change.org, la organización de campañas ciudadanas más grande del mundo, para pedirle al Ministerio que proteja a los hipopótamos y encuentre una forma “compasiva, sostenible e incluso rentable de mantenerlos vivos”, y descarte la opción de sacrificarlos como método de control poblacional.



El movimiento es liderado por el ambientalista portugués Miguel Aparicio, presidente de la Fundación Santuario Animal Namigni, ubicado a media hora de Bogotá, y cuenta con el respaldo del abogado Luis Domingo Gómez, quien se puso al frente de la defensa jurídica de los hipopótamos.



La propuesta de Miguel y Luis Domingo es también otra de las posibilidades que estudian los investigadores de Humboldt y la Universidad Nacional: crear un santuario de hipopótamos en el Magdalena Medio, con cerramientos acordes para la especie, y mantenerlos allí en confinamiento, con control de reproducción a través de la castración y esterilización, para que se mueran de manera natural, de viejos, (los hipopótamos viven 50 años en promedio) y no por el rifle de algún cazador. Lo que proponen también es que algunos predios del narcotráfico en la región sean destinados por la Sociedad de Activos Especiales para crear el santuario. Si la mafia generó el problema que tiene hoy Colombia con los animales, que lo solucione.



“Sabemos que es un proyecto muy complejo, pero factible. Y es una oportunidad para Colombia, que tendría un santuario de hipopótamos como ningún otro en el mundo, lo que generaría oportunidades turísticas si se implementa con las debidas medidas de seguridad. Esto traería grandes beneficios a la región y al Estado a través de impuestos. También Colombia sería un ejemplo mundial de protección de estos animales tan espectaculares, una iniciativa de paz en la que matar no es un método aceptable para solucionar los problemas”, dice Miguel.