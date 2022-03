Un ‘ratón’ contra Coca Cola

Marzo 06, 2022 - 06:40 a. m.

2022-03-06

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Por estos días hay un conflicto en los estrados judiciales entre Coca Nasa, una empresa indígena que elabora productos a base de hoja de coca, y la multinacional Coca Cola. Coca Nasa surgió hace 23 años por iniciativa de Fabiola Piñacué, en ese entonces una jovencita que llegó a Bogotá desde el Cauca para estudiar ciencias políticas. En la capital se encontró con un debate: a la coca le atribuían los males de Colombia. Decían que era la raíz de la violencia en las ciudades y de la guerra en el campo.



Fabiola, del Resguardo de Calderas, en Tierradentro, se propuso mostrar la otra cara de la coca, la milenaria, y sus usos en las comunidades indígenas y afro. Empezó a llevarles a sus amigos de la universidad y a sus profesores hojas o bebidas a base de hoja de coca que se usan en los pueblos para curar los dolores menstruales, o el dolor de muela, o diarreas. También se sabe que la hoja de coca tiene efectos antidepresivos.



Fue tal la acogida, que a Fabiola y su pareja, David Curtidor, se les ocurrió crear la empresa: Coca Nasa. En su catalogo ofrecen desde aromáticas hasta harinas, pomadas, galletas, licores a base de hoja de coca. En la página web de la compañía se lee: “Una hoja para la paz, es una hoja menos para la guerra”.



En el año 2000, durante la presidencia de Andrés Pastrana, no solo se autorizó la venta de productos a base de hoja de coca, sino que se determinó que fueran las autoridades indígenas las que emitieran los registros sanitarios de esos productos.



Siete años después surge el primer conflicto entre Coca Nasa y Coca Cola. En 2007 la empresa caucana registró la marca Coca Sek, una bebida energizante. Sek en la lengua Nasa significa ‘sol’. Coca Cola los demandó, pues se oponía a que pusieran la palabra coca en el nombre de la bebida. Después de una pelea judicial en la Superintendencia de Industria y Comercio, a Coca Nasa se le permitió registrar el nombre.



Pero el asunto no terminaría allí. En 2010, el Invima lanzó una alerta sanitaria aduciendo que las autoridades indígenas ya no tenían la potestad de emitir los registros sanitarios de esos productos. Coca Nasa demandó, esta vez ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado le dio de nuevo la razón: los registros sanitarios de las autoridades indígenas son legales.



Hace unos meses, en noviembre de 2021, Coca Cola, a través de su firma de abogados en Colombia, Brigard Castro, volvió a la carga. Le enviaron una carta a Coca Nasa en la que le advertían que tenían un plazo cortísimo, de días, para dejar de usar la palabra coca en la cerveza Coca Pola.



Coca Cola al parecer se dio cuenta de la existencia de este producto después de que el hijo de Fabiola y David lo presentara en Shark Thank, uno de los programas de televisión más famosos de América Latina. Esta nueva amenaza de la multinacional fue la gota que rebasó la paciencia de las autoridades del pueblo Nasa, que han decidido enfrentarse jurídicamente a Coca Cola.



Hace unos días Coca Nasa le envió una carta a la empresa fundada en Atlanta en 1892 para que, en los mismos términos perentorios, expliquen por qué están usando la marca comercial coca sin permiso de los pueblos indígenas y afro. Resulta que, según conceptos de la Corte Constitucional y el Tribunal Andino de Justicia, para entregar una marca que utilice un patrimonio cultural como la hoja de coca, se debe hacer consulta con las comunidades. Y Coca Cola utiliza la hoja de coca para la elaboración de su bebida.



Para explicarlo de manera más sencilla, lo que Coca Nasa reclama es algo similar a lo que pasó hace unos meses con el Viche del Pacífico. Le dieron la marca Viche del Pacífico a un particular y la Superindustria debió retirar ese registro al ser el viche un producto de origen ancestral que hace parte de las prácticas de las comunidades afro. Coca Nasa le exige ahora a Coca Cola que revise si ha obtenido su marca acudiendo a todos los mecanismos legales. Incluso van a acudir a las instancias correspondientes para que le retiren la marca Coca Cola, mientras que en los pueblos indígenas se busca prohibir la venta de la gaseosa.



“Nos hastiamos de la persecución de Coca Cola y ahora el ratón más pequeño del bosque decide amenazar al tiranosaurio más grande de la Tierra. En esa situación está Coca Nasa frente a Coca Cola. Y es el mundo al derecho, no al revés, donde las multinacionales les dicen a las comunidades que no pueden usar sus propios nombres, sus productos, su patrimonio. El derecho es que sean las comunidades las que exijan las consultas a las multinacionales para que usen su patrimonio”, dice David Curtidor.