Mayo 14, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-14

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Tal vez muy pocos caleños sepan que en Siloé se corre una carrera atlética anual. Se llama ‘Trepatón a Siloé’, y la lidera el grupo Black Warriors, un colectivo juvenil que nació en 2018. La carrera tiene como propósito promover a la Comuna 20 como un destino turístico, derrumbar estigmas, invitando a personas de la comunidad y del resto de Cali y el país a correr por la ladera. El año pasado participaron 700 personas.



Quizá también pocos saben que la estrella de Siloé que todos vemos desde cualquier punto de la ciudad fue diseñada y construida en 1973 por habitantes de la zona. Los líderes de los barrios de la montaña estaban seguros de que Siloé era el pesebre que le faltaba a Cali, por lo que requería una estrella que elaboraron con cinco puntas. Está puesta sobre un tanque de almacenamiento de agua y la prendían sagradamente en diciembre. En 2007 la modificaron, la hicieron más grande, ya no de cinco puntas sino de 16, y desde entonces la prenden todos los días, no solo en Navidad, para acompañar cada noche a los caleños.



A lo mejor se desconoce también que en Siloé están las ‘calles del arte’, cuadras enteras donde las fachadas de las casas son de colores y cualquier muro se aprovecha para plasmar un mural con la historia de la ladera. Todo empezó hace 60 años, cuando llegó a la zona don José Almeiro Pardo Trochez, desplazado por la violencia del Cauca. Don José Almeiro se dedicó a cambiar el tono de la Comuna, usando pigmentos ecológicos en las fachadas. Después bautizó a una potranca como ‘Siloeña’, en la que llevaba libros a los rincones más alejados.



Y en Siloé se encuentra el mejor mirador de Cali y eso muy pocos lo saben. Se llama ‘Mirador yo amo a Siloé’, un lugar donde se le rinde homenaje a las víctimas de una tragedia: los vecinos que murieron en un deslizamiento de tierra causado por el daño del acueducto.



Para prevenir que aquello se repitiera la Alcaldía construyó un muro de contención, y en 2009 la Fundación Sidoc donó los recursos para cumplir el anhelo de la comunidad: convertir el muro en un mirador de uso común, como homenaje a los fallecidos.



Porque si algo ha hecho Siloé es conservar la memoria de lo que nos pasa en este país. En 1958 levantaron el monumento a Los Estudiantes para jamás olvidar a los 13 alumnos asesinados el 9 de junio de 1954, cuando soldados del Batallón Colombia dispararon contra los estudiantes que participaban en una protesta en la carrera séptima con calle 13, en Bogotá, durante el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla.



Todas estas historias están consignadas en un libro precioso que acaba de publicar la Fundación Créalo junto a otras organizaciones de la Comuna 20, después de haber ganado la beca que otorga la convocatoria Estímulos del Ministerio de Cultura: ‘Siloé, guía turística; como pesebre natural hacia un turismo comunitario sostenible’.



Yonny Rojas, el director de la Fundación, cuenta que en el territorio ha existido el sueño de convertir a Siloé en destino turístico, pero el estigma y el miedo que aún existe por la violencia que se ha vivido no ha permitido cumplirlo. La guía es en parte un intento de tumbar esos miedos, seducir a los caleños para recorrer ladera, mostrar los procesos que se están gestando para hacer de Siloé un ejemplo de paz y reconciliación. Ya son ocho los colectivos juveniles en la ladera dedicados a hacer rutas turísticas, y 300 las personas que en promedio las recorren cada mes.



La guía también pretende ser una manera de apoyar la educación superior de los jóvenes de Siloé. El 30% de las ventas del libro se destinan a un fondo que financie el transporte hacia las universidades de algunos muchachos. Otro 20% se destina para las organizaciones que elaboraron la obra, y el 50% restante para publicar nuevos ejemplares.

La meta es que las ventas sean suficientes para financiar proyectos productivos de las comunidades.



La guía cuesta apenas $25.000, y se puede solicitar en el teléfono 318 - 7216879.