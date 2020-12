Tilapias para vencer al cáncer

Diciembre 13, 2020 - 06:35 a. m. 2020-12-13 Por: Santiago Cruz Hoyos

47 días después de haber nacido su hijo, Luis Guillermo, a Yuri Tovar Arenas los médicos le dijeron que el bebé tenía cáncer de cerebro. De eso hace 5 años.



En ese entonces Yuri, una economista que soñó con ser bióloga, se dedicaba a dirigir la fábrica de confecciones de su familia. Su padre, don James Tovar, se había cansado de llevar el peso de la responsabilidad de dirigir una empresa, así que le había cedido el reto. Él quería irse a vivir al campo, llevar una vida tranquila, dedicarse a la crianza de cerdos.

Compró un lote en Jamundí, pero como tenía vecinos cerca, Yuri, experta en crear empresas, le advirtió que criar cerdos no era la mejor idea: los vecinos se molestarían por el olor.



Mientras dirigía la fábrica de confecciones, ella se dedicó a pensar en una alternativa de negocio para su papá. Fue entonces cuando leyó sobre piscicultura; “el negocio del futuro”; “la principal alternativa de nutrición para los seres humanos”. Pero sobre todo le llamó la atención un dato:

“Es posible cultivar grandes cantidades de tilapia en terrenos pequeños”.

El lote que compró su papá tiene apenas 6800 metros cuadrados.



Yuri escribió el proyecto para abrir la piscícola y se lo presentó. Era 2015. A don James no le sonó. No conocía de tilapias. Le dijo que si ella conseguía la plata para hacer el primer lago, la apoyaba. Así ocurrió.



Por esos mismos días nació Luis Guillermo, el hijo de Yuri y de su esposo, el militar activo Luis Guillermo Amaya. Según los médicos, tras el diagnóstico de cáncer de cerebro, la esperanza de vida del bebé era muy reducida.



Yuri cambió de prioridades. Se prometió ser una “mamá presente” para ayudar a su hijo a vencer la enfermedad, y lo primero que hizo fue vender la fábrica de confecciones. Además del tiempo que le exigía la empresa, en las fábricas de confecciones siempre hay un polvillo que no le ayudaría a su hijo con los tratamientos. Y requería de un capital muy importante para pagar las operaciones de Luis Guillermo. En Colombia, se sabe, las EPS no cubren mayor cosa.



Una vez vendió la fábrica, Yuri se fue a vivir a Jamundí, con su papá, buscando un ambiente natural, y se dedicó a su hijo. También ayudaba en la piscícola, y en la comercializadora de pescado que se abrió después: New Fish. No estudió biología, pero la vida la llevó a permanecer rodeada de peces.



Cinco años después la empresa logró el punto de equilibrio y Luis Guillermo, pese a lo que decían los médicos, sigue luchando contra el cáncer. Es como si quisiera comerse al mundo, así a veces los resultados de los exámenes no sean los mejores. A pesar de los tratamientos, las operaciones -en febrero estuvo en UCI- sus ganas de vivir siguen intactas. También su cabello.



Yuri aclara que no es médica, pero los especialistas que tratan a su hijo se lo han dicho: la buena alimentación de Luis Guillermo ha elevado las posibilidades de que los tratamientos funcionen. En su dieta por supuesto no falta la tilapia.



Y a Yuri, hace un año, se le ocurrió una idea, aunque cree que fue un llamado divino: ayudar a otros niños que luchan contra el cáncer donándoles tilapias que ella cultiva en Jamundí para elevar las posibilidades de vencer la enfermedad. Colombia es un país en el que la mayoría de las familias de niños con cáncer deben elegir entre pagar los tratamientos o el mercado. Por eso su manera de ayudar es esa: aliviar las cargas garantizándoles a los niños una alimentación saludable.



De momento alcanza a beneficiar a 20 niños de la fundación Nuevo Amanecer, y a otras 8 familias de manera directa. Como los niños a veces viven en barrios alejados, Yuri hace parte de un grupo de emprendedoras llamado Pro Mujeres, quienes le ayudan a hacer los domicilios sin costo.



Ella dice que era una labor que hacía en el anonimato, pero decidió contarlo porque son miles los niños que necesitan ayuda. En el país, según datos de 2018, hay 6218 menores de 18 años diagnosticados con cáncer. Y para llegar a ellos pretende crear una gran red de piscicultores a los que les sobra el pescado y podrían donarlo. No cuesta demasiado.



Un kilo de tilapia a un piscicultor le sale a $8000. Con ese kilo, un niño come proteína de pescado hasta cinco veces en la semana. Con tan poco, es posible ayudar a vencer al cáncer. Si alguien está interesado, puede escribirle a Yuri al correo piscicolanewfish@gmail.com.