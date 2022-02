SpamDeCientíficas

Febrero 20, 2022 - 06:30 a. m.

2022-02-20

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Sucedió el pasado 11 de febrero, cuando se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, decretado por Naciones Unidas para reivindicar a las mujeres que investigan e innovan y para denunciar estereotipos que aún alejan a las niñas de las carreras científicas. En Cali, diversas entidades realizaron actividades para visibilizar el trabajo de decenas de investigadoras caleñas alrededor del mundo, en un campo del conocimiento donde es cierto que los elogios se los han llevado los hombres. Apenas el 30% de los científicos son mujeres.



En la Universidad Autónoma, por ejemplo, durante la exposición Mujeres Visibles, se conoció el trabajo de Alba Marina Cobo Viveros, bióloga de Univalle, quien trabaja en el Instituto Español de Oceanografía en un proyecto que pretende ampliar la red de áreas marinas protegidas en España.



“Estudiamos el Mediterráneo. Usando drones submarinos, se busca identificar hábitats que a la vez son hábitats de otras especies, como los bosques de coral que, al estar en el fondo del mar, permanecen desprotegidos ante tipos de pesca como la de arrastre: lanzan una red que arrastra todo por donde pasa. Lo que buscamos es identificar dónde están estos hábitats y establecer un área marina protegida en la región de Murcia”, me cuenta Alba, quien, mientras vivió en Colombia, hizo parte del equipo de investigadores que demostró que Bahía Málaga, en el Pacífico, es sala - cuna de fauna, zona de reproducción, lo que sirvió de argumento para que el Ministerio de Medio Ambiente lo declarara Parque Nacional Natural, el número 56 en el país.



“Creo que las mujeres podemos aportar una visión distinta en la ciencia, que históricamente ha tenido un tinte masculino. Tenemos otras maneras de afrontar los retos que se complementan con lo masculino. En el caso de Colombia, falta inversión en ciencia para ambos géneros y políticas que incentiven a que otras mujeres se decanten por este campo. Por eso la importancia de visibilizar el trabajo que hacemos. Hoy lo que sucede es que las niñas no se ven representadas en lo que ven en la televisión y en su entorno”, agrega Alba, cuya hermana también es científica.



Su nombre es Sara María Cobo Viveros, es médica en Imabanco, donde gerencia el programa de uso regulado de los antibióticos. Sara supo que iba a ser médica desde que estudiaba la primaria en el colegio Sagrado Corazón de Jesús y le dieron una bata para apoyar la logística de una jornada de salud. Ella se dedica a estudiar estrategias para prevenir una amenaza para la humanidad: la resistencia bacteriana.



“A todo el mundo le gusta tomarse un antibiótico para todo y eso nos puede llevar a un problema: las bacterias van a ser resistentes a los antibióticos que tenemos hoy y podemos volver a un escenario como la I Guerra Mundial, cuando la gente se moría por heridas sencillas”, dice Sara, quien considera que es cierto que el trabajo de la mujer en la ciencia sigue invisibilizado. “Continúan las barreras para que la mujer participe en ciencia, como la escasa inversión en educación. Aún no se dimensionan las consecuencias de la pandemia, que hizo que tantos niños se descolarizaran”.



La Fundación Panthera, dedicada a la conservación del Jaguar, le rindió un homenaje a sus investigadoras. Una de ellas es la veterinaria y especialista en medicina de conservación, Andrea Pizarro. Andrea, que nació en Medellín en una familia de científicos, ha trabajado en programas de conservación de primates y chimpancés en peligro crítico de extinción en países como Indonesia, México y Sierra Leona. Ahora, en Panthera, diseña proyectos que garanticen una buena convivencia entre el hombre y el jaguar. Prevenir por ejemplo que el jaguar se coma las gallinas o las vacas de los campesinos para evitar la caza por retaliación.

“Hacemos ciencia para generar información que lleve a toma de acciones de conservación del medio ambiente”.



Mientras tanto, en Twitter, sucedió uno de los fenómenos más bellos en la historia de esta red social. Con el hashtag #SpamDeCientíficas, mujeres en todo el mundo dieron a conocer sus aportes a la ciencia, lo que se posicionó como tendencia. Allí nos dimos cuenta que Ana María Porras, una ingeniera biomédica colombiana radicada en Estados Unidos, tendrá una estatua en Smithsonian, el complejo de museos más grande del mundo; o que Andrea Guzmán Mesa, una astrofísica también colombiana, estudia en Suiza las atmósferas de los planetas que están fuera del sistema solar. “Somos muchas las mujeres en la ciencia, pero no suficientes”.

