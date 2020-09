Malas -e ignoradas- noticias

Septiembre 20, 2020 - 06:35 a. m. 2020-09-20 Por: Santiago Cruz Hoyos

Mientras Colombia regresa a la época de las masacres, la Policía asesina a los ciudadanos que debería cuidar, nos dividimos como sociedad entre uribistas y los que no lo son y permanecemos en esa polarización extrema y absurda, hay noticias que pasan desapercibidas y que sin embargo son señales de que más bien nos deberíamos unir cuanto antes para salvar el futuro de la humanidad.



Una de esas noticias opacadas por el escándalo del día en Colombia es el más reciente informe Planeta Vivo 2020, de la organización de conservación ambiental WWF, un seguimiento de la abundancia de casi 21000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios en todo el planeta.



Los hallazgos son aterradores. Según los científicos que escribieron el reporte, se detectó una disminución media global del 68% de las poblaciones estudiadas entre 1970 y 2016. Eso quiere decir que los mamíferos, las aves, los anfibios, los reptiles y los peces que mide el estudio, son cada vez menos. ¿Qué pasará con las especies que no son estudiadas?



La disminución de las poblaciones de animales se debe a la sobreexplotación. También a la pérdida de hábitat debido a la deforestación. Solo en Colombia, de acuerdo con los datos del Ideam, en 2019 se deforestaron 158.894 hectáreas de bosques que fueron convertidos en pastizales para ganado, cultivos ilícitos, zonas de extracción ilícita de minerales.



En América Latina es de hecho donde los científicos encontraron una mayor reducción en las poblaciones de animales. Esto, explicó Óscar Guevara, Coordinador de Cambio Climático y biodiversidad de WWF, se debe a que es un continente megadiverso tanto en fauna como en flora.

“En plata blanca, tenemos mucho más qué perder que otras regiones”.



Pero además en Latinoamérica es donde más se están desforestando los bosques -además de Colombia otro ejemplo es la Amazonía bajo el gobierno de Bolsonaro- y la producción de alimentos es precisamente uno de los principales problemas para el planeta, aunque está en manos del hombre resolverlo.



Se trata, por un lado, de una producción ineficiente, en el sentido que deja una huella ecológica enorme: gases de efecto invernadero, contaminación del agua, destrucción de hábitats, pero además los sistemas de distribución no son los adecuados. La mitad de los alimentos terminan en la basura.



Y hay un dato que llama la atención: aunque el hambre sigue siendo un problema mundial, ahora se muere más gente por obesidad. Es decir: no solo se destruyen los bosques para producir alimentos, sino que una buena parte de la comida que se está fabricando en vez de alimentar, engorda.



El planeta, es cierto, habla, y la pandemia de Covid-19 es una señal. Otro informe de WWF advierte que los factores ambientales que causan la aparición de enfermedades zoonóticas, es decir que se transmiten entre los animales y los seres humanos, como el coronavirus, son el comercio y consumo de vida silvestre de alto riesgo, así como el cambio en el uso de la tierra. En ambos casos la responsabilidad es del hombre.



“Debemos reconocer los vínculos entre la destrucción de la naturaleza y la salud humana para evitar una próxima pandemia”, advierte Marco Lambertini, Director General de WWF, mientras que Óscar Guevara plantea que es urgente que cambiemos nuestra relación como humanidad con el planeta, porque lo estamos transformando, para mal.

Hasta cambiamos la composición de la atmósfera.



Hoy, por cierto, el 50% del PIB global depende de servicios ambientales. En otras palabras, la mitad de la economía depende de los recursos de la naturaleza como el agua, o los materiales para la construcción, o la tierra para la producción de alimentos. ¿Cómo consolidar entonces una economía sostenible que salve al mundo?