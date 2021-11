Lo que decimos antes de morir

Noviembre 28, 2021 - 06:30 a. m.

2021-11-28

Por:

Santiago Cruz Hoyos

La noticia fue viral hace unos días: Julie McFadden, una enfermera nacida en Los Ángeles, especializada en cuidados paliativos, contó en su cuenta TikTok su experiencia con los pacientes en el hospicio, y lo que decían justo antes de morir.



“Hay algo que la mayoría de la gente dice antes de morir y generalmente es ‘te amo’, o llaman a su madre o padre, quienes por lo regular ya han muerto. Llamar a seres queridos, en especial si han fallecido, es muy común. Suele pasar un mes, más o menos, antes de que el paciente muera. Empieza a ver a familiares o amigos muertos, mascotas, espíritus, ángeles, quienes los visitan y solo ellos pueden ver. A veces es a través de un sueño, o los ven físicamente, y de hecho nos preguntan: ‘¿Ven lo que estoy viendo?’”, dijo McFadden en uno de sus videos.



Enseguida aseguró que, por lo general, los enfermos no sienten miedo de esas visiones, sino que por el contrario, “es muy reconfortante para ellos”. “Lo que he descubierto es que, cuanto más dispuesto está alguien a hablar sobre el final de su vida y su enfermedad específica, más pacífica es su muerte”.



Su relato me recordó la historia del doctor Cristopher Kerr. Él nació en Toronto, Canadá, y estudiaba cardiología. Como necesitaba ingresos adicionales para sostener a su familia, vio en el periódico el anuncio de una vacante en un centro de cuidados paliativos, donde comenzó a trabajar los fines de semana. Eso le cambió la vida, al punto que dejó la cardiología. Hoy es el director del Hospice & Palliative Care Buffalo, en Estados Unidos. Allí documentó la experiencia de 1500 pacientes en sus últimos instantes de vida, y escribió un libro del que se hará una producción para Netflix.



“En múltiples estudios hemos demostrado que la mayoría de los pacientes moribundos experimentan sueños anteriores a la muerte que se describen como ‘más reales que reales’ y aumentan en frecuencia a medida que se acerca la muerte. Estos sueños y visiones generalmente brindan consuelo al paciente y, a menudo, incluyen la transición de la angustia a la aceptación”, contó Kerr en una entrevista.



“Lo más conmovedor son las historias sobre niños que se enfrentan a la muerte. Los niños carecen del lenguaje o del punto de referencia para hablar de la mortalidad. Y, aunque es posible que no hayan conocido a un adulto que murió, la mayoría ha conocido y amado a los animales que han fallecido. En el libro cuento cómo varios niños moribundos son visitados en sueños por mascotas fallecidas que han amado y perdido. Al final el mensaje fue el mismo: si los que regresaron en las apariciones eran animales o humanos, todos dijeron lo mismo, que iban a estar bien, que no estaban solos y que eran amados”, añadió.



En Cali, la especialista en cuidados paliativos Mercedes Franco Garrido lo confirma. A Mercedes la conocí en 2011, cuando ella era la directora de la Fundación de Cuidados Paliativos, y escribí una crónica sobre cómo la literatura era una forma de ayudar a aliviar los dolores del cáncer. Dos años después, Mercedes me contactó para contar una de las historias de amor más poderosas y conmovedoras de las que he sido testigo: Mariana Manco Galeano, una jovencita de 17 años, había decidido suspender el tratamiento contra el cáncer para intentar salvar a la bebé que crecía en su vientre. Mariana siempre sonrió, y jamás la escuché quejarse.



Mercedes me cuenta que en su experiencia clínica es frecuente que los pacientes, días antes de morir, manifiesten ver personas amadas ya fallecidas. Pero no solo eso. “Un poco antes, cuando el final de la vida es inminente, se empieza a evaluar en qué invertimos el tiempo, y si realmente valió la pena o no. Tengo experiencias desde la señora que decía ‘puedo morir en paz porque lo más importante que hice fue lograr educar a mis hijas’, y esa señora vivió una paz total en su muerte porque esa era su realización, pero lamentablemente, en la gran mayoría, las personas se arrepienten de haber trabajado demasiado. Sienten que los detalles de la vida, los encuentros con la familia, se perdieron. Al igual que el arrepentimiento de cosas que no se hicieron. Más que arrepentirse de lo que se hizo, se arrepienten de no haber hecho lo que soñaron”.



Pienso que lo que dice Mercedes es definitivo: todo se trata de decidir en qué invertimos el tiempo que nos queda para que valga la pena, hasta que llegue el último sueño. El doctor Kerr concluyó que la muerte no es más que un simple sueño.